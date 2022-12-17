Пермская торговая компания не платила за капремонт более 2,5 лет

Пермский фонд капитального ремонта подал в суд на ООО «Успех» из Березников из-за долгов в 2,5 года

После рассмотрения дела суд встал на сторону истца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания ООО «Успех» из Березников (Пермский край) не выплачивала взносы на капремонт общего имущества в многоквартирном доме несколько лет. Пермское ведомство, курирующее направление, решило в суде добиться положенных выплат. В итоге решение было принято в пользу истца, указано в картотеке дел Арбитражного суда.

«Взыскать с общества с ограниченной ответственностью „УСПЕХ“ в пользу некоммерческой организации „Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае“ задолженность по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в размере 10 558 руб. 94 коп.», — написано в документе. На ответчика также возложены расходы, связанные с оплатой государственной пошлины в размере одной тысячи рублей.

Из материалов дела следует, что взносы в отношении помещения, расположенного в Березниках по ул. Красноборова (это юридический адрес компании) не выплачивались в период с 1 февраля 2020 года по 31 августа 2022 года. Судебный приказ может быть обжалован в кассационном порядке.

ООО «Успех» было зарегистрировано 6 ноября 2009 года, указано в системе СБИС. Основной вид деятельности компании — розничная торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах. Стоимость бизнеса с выручкой в 1,7 млн рублей сейчас оценивают в 5,8 млн.

О том, что пермский фонд капитального ремонта подал в суд на ижевский банк, URA.RU писало в августе. Тогда прикамское ведомство пыталось взыскать с компании «Датабанк» (бывший «Ижкомбанк») более 36 млн рублей.