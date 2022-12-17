17 декабря 2022
16 декабря 2022

Секс-скандал со школьниками, обрушение балкона в Сургуте: главные события в ХМАО за неделю

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг сторонников Навального. Сургут, флаг хмао
Главное за неделю в ХМАО Фото:

В Нижневартовске вскрылся секс-скандал с пятиклассниками. В Сургуте балкон квартиры был разрушен взрывом самогонного аппарата. Управление Роспотребнадзора по ХМАО допустило возвращение масочного режима в регионе. URA.RU приводит подборку главных новостей ХМАО за прошедшую неделю 12—18 декабря.

  • В Нижневартовске депутат думы города Дмитрий Гришин на заседании профильных комитетов обвинил чиновников администрации в бездействии и замалчивании секс-скандала среди одиннадцатилетних учеников одной из школ.
  • Позже в мэрии Нижневартовска опровергли обвинения депутата в сокрытии секс-скандала школьников, а депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о том, что намерен инициировать обращение в следственный комитет и генеральную прокуратуры для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
  • 16 декабря в Сургуте на проспекте Ленина в одной из квартир взорвался самогонный аппарат. В результате обрушилась часть балкона, пострадали припаркованные машины и собственник квартиры.
  • Позже глава Сургута Андрей Филатов сообщил, что управляющая компания утеплила балкон в квартире, где взорвался самогонный аппарат. Мера носит временный характер, чтобы не дать замерзнуть инженерным коммуникациям дома.
  • Управление Роспотребнадзора по ХМАО допустило возвращение обязательного масочного режима на территории округа, если продолжится рост заболеваемости ОРВИ.
  • Вице-спикер думы округа Наталья Западнова сообщила о смерти генерального директора ТПП «Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» и экс-депутата думы ХМАО Олега Зацепина.
  • Первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов стал куратором департамента региональной безопасности. Вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока пояснил, что это решение упрощает схему управления.
  • В Нижневартовске эксперты Всероссийского НИИ ГО и ЧС огласили первые результаты обследования разрушенного в результате взрыва газового баллона дома 6а на улице Мира. Согласно их предварительному заключению, дом подлежит сносу.

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В Нижневартовске вскрылся секс-скандал с пятиклассниками. В Сургуте балкон квартиры был разрушен взрывом самогонного аппарата. Управление Роспотребнадзора по ХМАО допустило возвращение масочного режима в регионе. URA.RU приводит подборку главных новостей ХМАО за прошедшую неделю 12—18 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
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