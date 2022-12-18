Пермяк отсудил у «Аэрофлота» более 400 тысяч рублей за отмененные рейсы

Из-за пандемии у пермской семьи сорвалось два отпуска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Перми отсудил у авиакомпании «Аэрофлот» более 470 тысяч рублей за два отмененных рейса. Во время пандемии у мужчины и его семьи два раза сорвался отдых, а деньги за несостоявшиеся перелеты авиакомпания возвращать отказалась, сообщается на сайте Пермского краевого суда.

«Суд постановил: взыскать с ПАО „Аэрофлот“ в пользу каждого из членов семьи (мужа, жены и 2 детей) по 119920 рублей», — говорится на сайте. С компании взыскали стоимость билетов, компенсацию морального вреда, компенсацию за использование чужих денег и штраф за неисполнение требований потребителя.

Мужчина купил билеты до Таиланда и обратно в 2020 году на общую сумму 117 тыс. рублей, но из-за начавшейся пандемии перелеты отменили. Позже истец на часть уже уплаченной суммы купил билеты на всю семью до Турции, однако и тут COVID-19 нарушил его планы. Тогда пермяк обратился к компании и потребовал, чтобы ему вернули средства, в чем ему было отказано. В итоге спор разрешил суд.