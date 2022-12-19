Социолог Шнайдер: ФРГ находится на пути к превращению в «государство нищих»

20 декабря 2022 в 04:09 Размер текста - 17 +

В Германии резко повысилась стоимость жизни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Германии из-за резкого повышения стоимости жизни и скачка стоимости энергоносителей грозит превращение в «государство нищих». Об этом заявил немецкий социолог Ульрих Шнайдер. «Резкое повышение стоимости жизни привело к росту бедности в Германии. Люди, которые так или иначе бедны, стали еще беднее, их покупательская способность еще уменьшилась, они больше не знают, как им в финансовом отношении прожить месяц. Мы не должны допустить, чтобы оно незаметно превратилось в государство нищих, потому что мы не даем бедным то, в чем они нуждаются», — отметил Шнайдер в интервью журналу Focus . По данным социолога, большие трудности начал испытывать некогда стабильный средний класс. По его мнению, элементарная поломка стиральной машины или автомобиля в данный момент превратилась в катастрофу. У тех, кто еще «держится на плаву» беспокойство из-за кризиса перерастает в страх, а у бедных слоев — в отчаяние, резюмировал социолог. Европа начала вводить антироссийские санкции после начала спецоперации РФ на Украине. Это напрямую повлияло на стоимость энергоносителей в ЕС. Кроме того, в Европе резко увеличилась стоимость жизни. Из-за высоких цен на ЖКХ граждане Германии начали переезжать на зиму в Калининградскую область. В октябре Reuters сообщало, что ФРГ не смогла найти достаточно покупателей на свои государственные облигации, хотя остро нуждается в привлечении средств для преодоления энергокризиса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Германии из-за резкого повышения стоимости жизни и скачка стоимости энергоносителей грозит превращение в «государство нищих». Об этом заявил немецкий социолог Ульрих Шнайдер. «Резкое повышение стоимости жизни привело к росту бедности в Германии. Люди, которые так или иначе бедны, стали еще беднее, их покупательская способность еще уменьшилась, они больше не знают, как им в финансовом отношении прожить месяц. Мы не должны допустить, чтобы оно незаметно превратилось в государство нищих, потому что мы не даем бедным то, в чем они нуждаются», — отметил Шнайдер в интервью журналу Focus. По данным социолога, большие трудности начал испытывать некогда стабильный средний класс. По его мнению, элементарная поломка стиральной машины или автомобиля в данный момент превратилась в катастрофу. У тех, кто еще «держится на плаву» беспокойство из-за кризиса перерастает в страх, а у бедных слоев — в отчаяние, резюмировал социолог. Европа начала вводить антироссийские санкции после начала спецоперации РФ на Украине. Это напрямую повлияло на стоимость энергоносителей в ЕС. Кроме того, в Европе резко увеличилась стоимость жизни. Из-за высоких цен на ЖКХ граждане Германии начали переезжать на зиму в Калининградскую область. В октябре Reuters сообщало, что ФРГ не смогла найти достаточно покупателей на свои государственные облигации, хотя остро нуждается в привлечении средств для преодоления энергокризиса.