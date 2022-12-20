Жителям Пермского края продавали фальсифицированную колбасу

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Агрофирма Ариант, продовольственная безопасность. Челябинск, колбаса, свинина, продовольствие, еда, мясо, апк, сельское хозяйство
В колбасе специалисты Россельхозналдзора обнаружили курятину, которая не значится в составе изделия Фото:

В Пермском крае продавали фальсифицированную колбасу «Краковскую». В пробах продукта обнаружены гены курятины, хотя в составе колбасы она не значилась. Это показала проверка, проведенная Свердловским референтным центром Россельхознадзора, сообщается на сайте организации.

«Инспекторы отобрали пробы колбасы „Краковская“ в рамках госмониторинга качества и безопасности пищевой продукции и направили образцы на исследования для определения подлинности сырьевого состава. Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР), который работает на уровне генов, показал, что в двух образцах присутствует ДНК курицы, хотя курятина не значится в составе колбасы», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

К производителям колбасы, которые работают в Пермском крае и Башкортостане, будут приняты оперативные меры, информирует Россельхознадзор. Ранее эксперты предупредили пермяков о появлении поддельной красной икры перед новогодними праздниками. Также в регионе неоднократно выявляли фальсифицированную молочную продукцию, о чем рассказывало URA.RU.

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В Пермском крае продавали фальсифицированную колбасу «Краковскую». В пробах продукта обнаружены гены курятины, хотя в составе колбасы она не значилась. Это показала проверка, проведенная Свердловским референтным центром Россельхознадзора, сообщается на сайте организации. «Инспекторы отобрали пробы колбасы „Краковская“ в рамках госмониторинга качества и безопасности пищевой продукции и направили образцы на исследования для определения подлинности сырьевого состава. Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР), который работает на уровне генов, показал, что в двух образцах присутствует ДНК курицы, хотя курятина не значится в составе колбасы», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. К производителям колбасы, которые работают в Пермском крае и Башкортостане, будут приняты оперативные меры, информирует Россельхознадзор. Ранее эксперты предупредили пермяков о появлении поддельной красной икры перед новогодними праздниками. Также в регионе неоднократно выявляли фальсифицированную молочную продукцию, о чем рассказывало URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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