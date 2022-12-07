В Пермском крае обнаружили фальсифицированную молочную продукцию

08 декабря 2022 в 19:14 Размер текста - 17 +

По данным Роспотребнадзора, предприятия выпускали фальсификат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю предостерегло потребителей от покупки фальсифицированной молочной продукции. Надзорное ведомство обнаружило «предприятия-призраки», которые зарегистрированы в различных регионах России. Информация размещена на сайте регионального управления. «В ходе проведенных мероприятий территориальными подразделениями Роспотребнадзора было установлено, что изготовители по указанным в маркировке адресам деятельность по производству молочной продукции не осуществляют и являются „предприятиями-призраками“», — отмечают в управлении. Роспотребнадзор рекомендует обратить внимание на следующих производителей: 1. ООО «МИЛКОПТ» (юридический адрес: республика Татарстан, Камско-Устьинский район, пгт. Камское Устье,);

2. ООО «Керженский молочный комбинат» (юридический адрес: Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Южнопортовый);

3. ИП Мамедов П.Н. (юридический адрес: Екатеринбург, пер. Саперов, д. 5, кв. 901-906);

4. ИП Филиппов А.В. (юридический адрес: Екатеринбург, ул. Чкалова, д. 239, кв. 74). Фальсифицированную продукцию изготавливали и в Пермском крае. Производитель сбывал ее в детские сады в Челябинской области. Также в регионе выпускали некачественную колбасу, которую затем распространяли по торговым точкам.

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю предостерегло потребителей от покупки фальсифицированной молочной продукции. Надзорное ведомство обнаружило «предприятия-призраки», которые зарегистрированы в различных регионах России. Информация размещена на сайте регионального управления. «В ходе проведенных мероприятий территориальными подразделениями Роспотребнадзора было установлено, что изготовители по указанным в маркировке адресам деятельность по производству молочной продукции не осуществляют и являются „предприятиями-призраками“», — отмечают в управлении. Роспотребнадзор рекомендует обратить внимание на следующих производителей: Фальсифицированную продукцию изготавливали и в Пермском крае. Производитель сбывал ее в детские сады в Челябинской области. Также в регионе выпускали некачественную колбасу, которую затем распространяли по торговым точкам.