07 декабря 2022

В Пермском крае обнаружили фальсифицированную молочную продукцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор на ЖД вокзале. Челябинск, ржд, роспотребнадзор, жд вокзал челябинск, пригородные кассы
По данным Роспотребнадзора, предприятия выпускали фальсификат Фото:

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю предостерегло потребителей от покупки фальсифицированной молочной продукции. Надзорное ведомство обнаружило «предприятия-призраки», которые зарегистрированы в различных регионах России. Информация размещена на сайте регионального управления.

«В ходе проведенных мероприятий территориальными подразделениями Роспотребнадзора было установлено, что изготовители по указанным в маркировке адресам деятельность по производству молочной продукции не осуществляют и являются „предприятиями-призраками“», — отмечают в управлении.

Роспотребнадзор рекомендует обратить внимание на следующих производителей:

  • 1. ООО «МИЛКОПТ» (юридический адрес: республика Татарстан, Камско-Устьинский район, пгт. Камское Устье,);
  • 2. ООО «Керженский молочный комбинат» (юридический адрес: Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Южнопортовый);
  • 3. ИП Мамедов П.Н. (юридический адрес: Екатеринбург, пер. Саперов, д. 5, кв. 901-906);
  • 4. ИП Филиппов А.В. (юридический адрес: Екатеринбург, ул. Чкалова, д. 239, кв. 74).

Фальсифицированную продукцию изготавливали и в Пермском крае. Производитель сбывал ее в детские сады в Челябинской области. Также в регионе выпускали некачественную колбасу, которую затем распространяли по торговым точкам.

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Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю предостерегло потребителей от покупки фальсифицированной молочной продукции. Надзорное ведомство обнаружило «предприятия-призраки», которые зарегистрированы в различных регионах России. Информация размещена на сайте регионального управления. «В ходе проведенных мероприятий территориальными подразделениями Роспотребнадзора было установлено, что изготовители по указанным в маркировке адресам деятельность по производству молочной продукции не осуществляют и являются „предприятиями-призраками“», — отмечают в управлении. Роспотребнадзор рекомендует обратить внимание на следующих производителей: Фальсифицированную продукцию изготавливали и в Пермском крае. Производитель сбывал ее в детские сады в Челябинской области. Также в регионе выпускали некачественную колбасу, которую затем распространяли по торговым точкам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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