Свердловские сотрудники ГИБДД провели облаву на таксистов-нелегалов

В Свердловской области прошла масштабная операция «Такси» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности более 100 иностранных граждан, работающих в такси. Об этом URA.RU рассказали в ГУ МВД России по Свердловской области.

«В области прошла масштабная операция „Такси“. За время проведения мероприятия к административной ответственности привлечено 729 водителей такси, в том числе более 100 — это иностранные граждане. Пять водителей перевозили пассажиров без специального разрешения», — сказано в сообщении.

В свердловском ГИБДД отметили, что за 11 месяцев 2022 года на территории Свердловской области произошло 85 ДТП с участием такси, в том числе совершенные водителями, не имеющими разрешения на осуществление такой деятельности. В этих авариях погибли 9 человек и еще 119 человек получили травмы.

Ранее URA.RU писало, что в Березовском (Свердловская область) ГИБДД с 26 по 27 ноября провели массовые проверки водителей. Рейды были направлены на поиск водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения.