Жители Нижневартовска (ХМАО) в соцсетях раскритиковали установленные на городской площади деревянные горки. Пост опубликовали в группе «Типичный краб 86 | Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте».
«Сходили на площадь, увидели те самые деревянные горки. Визуально они менее безопасны чем снежные», — сообщают в соцсети.
Мнение автора поддержали и комментаторы. «Главное, чтобы нормально обслуживали, а то в прошлом году и ступенек нормальных не было, толпа по этим ступенькам чуть не покатилась», — пишет Дана. «В Москве снега нет, наверное там думают, что и у нас нет», — иронизирует Татьяна. «Всегда боялась и боюсь сквозных ступенек, аж сердце замирает когда землю видишь», — выражает беспокойство Ольга.
Жители Нижневартовска (ХМАО) в соцсетях раскритиковали установленные на городской площади деревянные горки. Пост опубликовали в группе «Типичный краб 86 | Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте». «Сходили на площадь, увидели те самые деревянные горки. Визуально они менее безопасны чем снежные», — сообщают в соцсети. Мнение автора поддержали и комментаторы. «Главное, чтобы нормально обслуживали, а то в прошлом году и ступенек нормальных не было, толпа по этим ступенькам чуть не покатилась», — пишет Дана. «В Москве снега нет, наверное там думают, что и у нас нет», — иронизирует Татьяна. «Всегда боялась и боюсь сквозных ступенек, аж сердце замирает когда землю видишь», — выражает беспокойство Ольга. Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске на строительство ледового городка потратят 6,8 млн рублей. Глава администрации Дмитрий Кощенко заявил, что он считает неприемлемым лишние траты на празднование Нового года.