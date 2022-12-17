Жители ХМАО раскритиковали горки для катания. Фото

Жители Нижневартовска сомневаются в безопасности деревянных горок

18 декабря 2022 в 06:40 Размер текста - 17 +

Жители Нижневартовска критикуют деревянные горки для катания (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Жители Нижневартовска (ХМАО) в соцсетях раскритиковали установленные на городской площади деревянные горки. Пост опубликовали в группе «Типичный краб 86 | Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте». «Сходили на площадь, увидели те самые деревянные горки. Визуально они менее безопасны чем снежные», — сообщают в соцсети. Мнение автора поддержали и комментаторы. «Главное, чтобы нормально обслуживали, а то в прошлом году и ступенек нормальных не было, толпа по этим ступенькам чуть не покатилась», — пишет Дана. «В Москве снега нет, наверное там думают, что и у нас нет», — иронизирует Татьяна. «Всегда боялась и боюсь сквозных ступенек, аж сердце замирает когда землю видишь», — выражает беспокойство Ольга. Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске на строительство ледового городка потратят 6,8 млн рублей. Глава администрации Дмитрий Кощенко заявил, что он считает неприемлемым лишние траты на празднование Нового года. Горки для катания на площади Нижневартовска Фото: группа «Типичный краб 86 | Нижневартовск», Вк Фото: «Типичный краб 86 | Нижневартовск», Вк

Жители Нижневартовска (ХМАО) в соцсетях раскритиковали установленные на городской площади деревянные горки. Пост опубликовали в группе «Типичный краб 86 | Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте». «Сходили на площадь, увидели те самые деревянные горки. Визуально они менее безопасны чем снежные», — сообщают в соцсети. Мнение автора поддержали и комментаторы. «Главное, чтобы нормально обслуживали, а то в прошлом году и ступенек нормальных не было, толпа по этим ступенькам чуть не покатилась», — пишет Дана. «В Москве снега нет, наверное там думают, что и у нас нет», — иронизирует Татьяна. «Всегда боялась и боюсь сквозных ступенек, аж сердце замирает когда землю видишь», — выражает беспокойство Ольга. Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске на строительство ледового городка потратят 6,8 млн рублей. Глава администрации Дмитрий Кощенко заявил, что он считает неприемлемым лишние траты на празднование Нового года.