ДТП на свердловской трассе унесло жизни трех человек

Под Верхней Салдой столкнулись Lada и «Газель», три человека погибли
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Под Верхней Салдой столкнулись Lada и «Газель» Фото:

Под Верхней Салдой (Свердловская область) столкнулись Lada и «Газель». В результате аварии погибли три человека. Об этом URA.RU рассказали в областной Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2110 совершил выезд на встречную полосу, где допустил столкновение с автомашиной „Газель“, двигающейся навстречу. В результате ДТП погиб водитель и два пассажира автомобиля ВАЗ-2110, еще два пассажира легковушки и водитель „Газель“ госпитализированы в ЦГБ В.Салда», — сказано в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Движение транспортных средств вблизи места происшествия временно организовано в одну полосу. Инспекторы ДПС регулируют поток.

Ранее агентство писало, что в Свердловской области водитель ВАЗа-2114 погиб под колесами «Газели». ДТП произошло на 86 км автодороги Екатеринбург-Тюмень.

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Под Верхней Салдой (Свердловская область) столкнулись Lada и «Газель». В результате аварии погибли три человека. Об этом URA.RU рассказали в областной Госавтоинспекции. «По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2110 совершил выезд на встречную полосу, где допустил столкновение с автомашиной „Газель“, двигающейся навстречу. В результате ДТП погиб водитель и два пассажира автомобиля ВАЗ-2110, еще два пассажира легковушки и водитель „Газель“ госпитализированы в ЦГБ В.Салда», — сказано в сообщении. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Движение транспортных средств вблизи места происшествия временно организовано в одну полосу. Инспекторы ДПС регулируют поток. Ранее агентство писало, что в Свердловской области водитель ВАЗа-2114 погиб под колесами «Газели». ДТП произошло на 86 км автодороги Екатеринбург-Тюмень.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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