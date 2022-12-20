ДТП на свердловской трассе унесло жизни трех человек

Под Верхней Салдой столкнулись Lada и «Газель», три человека погибли

Под Верхней Салдой столкнулись Lada и «Газель» Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Под Верхней Салдой (Свердловская область) столкнулись Lada и «Газель». В результате аварии погибли три человека. Об этом URA.RU рассказали в областной Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2110 совершил выезд на встречную полосу, где допустил столкновение с автомашиной „Газель“, двигающейся навстречу. В результате ДТП погиб водитель и два пассажира автомобиля ВАЗ-2110, еще два пассажира легковушки и водитель „Газель“ госпитализированы в ЦГБ В.Салда», — сказано в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Движение транспортных средств вблизи места происшествия временно организовано в одну полосу. Инспекторы ДПС регулируют поток.

Ранее агентство писало, что в Свердловской области водитель ВАЗа-2114 погиб под колесами «Газели». ДТП произошло на 86 км автодороги Екатеринбург-Тюмень.