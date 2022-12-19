19 декабря 2022

Снайпер ФСБ из ХМАО дал советы по маскировке для мобилизованных

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Антитеррористические учения УФСБ России по СО на железнодорожной станции Шувакиш. Екатеринбург, снайпер, спецоперация, снайперская винтовка, снайперская точка, зимняя маскировка
Снайперы в зоне СВО не засиживаются на одном месте Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Снайпер ФСБ в звании майора из Ханты-Мансийского автономного округа дал советы мобилизованным как уберечься от тепловизоров в зоне СВО. Своим опытом он поделился с корреспондентом URA.RU.

«В последнее время снайпер в поле долго не полежит. Потому что тепловизоры везде. Тебя вычислят как два пальца. Чтобы тепловизор не вычислил, то ты себя укрываешь одной тканью, а поверх накидываешь еще одну, маскировочную ткань, чтобы образовалась воздушная подушка. Чтобы тепло твое не проходило. Для этого заранее нужно окапываться, заранее готовиться. И не всегда есть такая возможность. А если в помещении, то в основном стреляешь из глубины помещения, чтобы звук расходился и не было видно вспышки. И чтобы также через тепловизор не засекли», — сказал военный специалист.

Ранее URA.RU сообщало, что снайпер ФСБ из ХМАО, участвовавший в специальной военной операции на территории Украины, рассказал, что во время службы на одном из пунктов пропуска ему удалось обезвредить наемницу-снайпершу из Прибалтики. Бойцу удалось распознать ее по осанке и характерным приметам военной выправки.

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Снайпер ФСБ в звании майора из Ханты-Мансийского автономного округа дал советы мобилизованным как уберечься от тепловизоров в зоне СВО. Своим опытом он поделился с корреспондентом URA.RU. «В последнее время снайпер в поле долго не полежит. Потому что тепловизоры везде. Тебя вычислят как два пальца. Чтобы тепловизор не вычислил, то ты себя укрываешь одной тканью, а поверх накидываешь еще одну, маскировочную ткань, чтобы образовалась воздушная подушка. Чтобы тепло твое не проходило. Для этого заранее нужно окапываться, заранее готовиться. И не всегда есть такая возможность. А если в помещении, то в основном стреляешь из глубины помещения, чтобы звук расходился и не было видно вспышки. И чтобы также через тепловизор не засекли», — сказал военный специалист. Ранее URA.RU сообщало, что снайпер ФСБ из ХМАО, участвовавший в специальной военной операции на территории Украины, рассказал, что во время службы на одном из пунктов пропуска ему удалось обезвредить наемницу-снайпершу из Прибалтики. Бойцу удалось распознать ее по осанке и характерным приметам военной выправки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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