Снайпер ФСБ из ХМАО дал советы по маскировке для мобилизованных

20 декабря 2022 в 21:15 Размер текста - 17 +

Снайперы в зоне СВО не засиживаются на одном месте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Снайпер ФСБ в звании майора из Ханты-Мансийского автономного округа дал советы мобилизованным как уберечься от тепловизоров в зоне СВО. Своим опытом он поделился с корреспондентом URA.RU. «В последнее время снайпер в поле долго не полежит. Потому что тепловизоры везде. Тебя вычислят как два пальца. Чтобы тепловизор не вычислил, то ты себя укрываешь одной тканью, а поверх накидываешь еще одну, маскировочную ткань, чтобы образовалась воздушная подушка. Чтобы тепло твое не проходило. Для этого заранее нужно окапываться, заранее готовиться. И не всегда есть такая возможность. А если в помещении, то в основном стреляешь из глубины помещения, чтобы звук расходился и не было видно вспышки. И чтобы также через тепловизор не засекли», — сказал военный специалист.



Ранее URA.RU сообщало, что снайпер ФСБ из ХМАО, участвовавший в специальной военной операции на территории Украины, рассказал, что во время службы на одном из пунктов пропуска ему удалось обезвредить наемницу-снайпершу из Прибалтики. Бойцу удалось распознать ее по осанке и характерным приметам военной выправки.

Снайпер ФСБ в звании майора из Ханты-Мансийского автономного округа дал советы мобилизованным как уберечься от тепловизоров в зоне СВО. Своим опытом он поделился с корреспондентом URA.RU. «В последнее время снайпер в поле долго не полежит. Потому что тепловизоры везде. Тебя вычислят как два пальца. Чтобы тепловизор не вычислил, то ты себя укрываешь одной тканью, а поверх накидываешь еще одну, маскировочную ткань, чтобы образовалась воздушная подушка. Чтобы тепло твое не проходило. Для этого заранее нужно окапываться, заранее готовиться. И не всегда есть такая возможность. А если в помещении, то в основном стреляешь из глубины помещения, чтобы звук расходился и не было видно вспышки. И чтобы также через тепловизор не засекли», — сказал военный специалист. Ранее URA.RU сообщало, что снайпер ФСБ из ХМАО, участвовавший в специальной военной операции на территории Украины, рассказал, что во время службы на одном из пунктов пропуска ему удалось обезвредить наемницу-снайпершу из Прибалтики. Бойцу удалось распознать ее по осанке и характерным приметам военной выправки.