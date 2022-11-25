Снайпер ФСБ из ХМАО рассказал, как обезвредил иностранную наемницу на СВО

Снайпер ФСБ из ХМАО опознал иностранную наемницу на СВО по осанке

25 ноября 2022 в 20:45 Размер текста - 17 +

Увидев «коллегу», майор ФСБ попросил ее задержаться Фото: Минобороны России/Дмитрий Филиппов новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Снайпер ФСБ из ХМАО Сергей в звании майора, участвовавший в специальной военной операции на территории Украины, рассказал корреспонденту URA.RU, что во время службы на одном из пунктов пропуска ему удалось обезвредить наемницу-снайпершу из Прибалтики. Бойцу удалось распознать ее по осанке и характерным приметам военной выправки. «Мы взяли снайпершу из Прибалтики. Она как беженка пыталась выйти с гражданскими, косила под местную. Но был общий досмотр, при котором синяки с потертостями на пальцах, на щеке ее выдали. Ну и еще нюансы, когда человек ведет постоянно активную стрельбу со снайперской винтовки, у него осанка нарушается в одном положении, определенном. Левое плечо чуть выше и чуть вперед задрано — это уже не исправишь. Это характерное нарушение осанки уже въедается», — рассказал Сергей в разговоре с журналистом агентства. При этом по его словам, решающее значение в выявлении наемницы сыграли и другие неоспоримые факторы. «И самое главное, что там у женщин средств гигиены вообще не было никаких. А у снайперши были импортные прокладки. И еще у нее в одежде была зашита флэшка с документами», — дополнил майор ФСБ. По словам снайпера, сейчас среди иностранных наемников на Украине очень много поляков и немцев.



С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ее основная цель, по словам президента РФ Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Снайпер ФСБ из ХМАО Сергей в звании майора, участвовавший в специальной военной операции на территории Украины, рассказал корреспонденту URA.RU, что во время службы на одном из пунктов пропуска ему удалось обезвредить наемницу-снайпершу из Прибалтики. Бойцу удалось распознать ее по осанке и характерным приметам военной выправки. «Мы взяли снайпершу из Прибалтики. Она как беженка пыталась выйти с гражданскими, косила под местную. Но был общий досмотр, при котором синяки с потертостями на пальцах, на щеке ее выдали. Ну и еще нюансы, когда человек ведет постоянно активную стрельбу со снайперской винтовки, у него осанка нарушается в одном положении, определенном. Левое плечо чуть выше и чуть вперед задрано — это уже не исправишь. Это характерное нарушение осанки уже въедается», — рассказал Сергей в разговоре с журналистом агентства. При этом по его словам, решающее значение в выявлении наемницы сыграли и другие неоспоримые факторы. «И самое главное, что там у женщин средств гигиены вообще не было никаких. А у снайперши были импортные прокладки. И еще у нее в одежде была зашита флэшка с документами», — дополнил майор ФСБ. По словам снайпера, сейчас среди иностранных наемников на Украине очень много поляков и немцев. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ее основная цель, по словам президента РФ Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.