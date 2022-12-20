CNBC: Илон Маск ищет нового главу Twitter

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Илон Маск запускал опрос, стоит ли ему уйти с поста главы Twitter Фото:

Американский предприниматель Илон Маск ищет нового главу Twitter. Об этом сообщает телеканал CNBC.

«Илон Маск активно занимается поиском нового главы Twitter», — передает телеканал сообщение своих источников.

Ранее Маск запустил опрос о том, стоит ли ему уйти с поста главы Twitter, и пообещал исполнить желание пользователей. Большинство высказались «За». В октябре 2022 года Twitter полностью купил бизнесмен Илон Маск. С тех пор на площадке проходит множество изменений.

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Американский предприниматель Илон Маск ищет нового главу Twitter. Об этом сообщает телеканал CNBC. «Илон Маск активно занимается поиском нового главы Twitter», — передает телеканал сообщение своих источников. Ранее Маск запустил опрос о том, стоит ли ему уйти с поста главы Twitter, и пообещал исполнить желание пользователей. Большинство высказались «За». В октябре 2022 года Twitter полностью купил бизнесмен Илон Маск. С тех пор на площадке проходит множество изменений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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