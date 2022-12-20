CNBC: Илон Маск ищет нового главу Twitter

20 декабря 2022 в 19:52 Размер текста - 17 +

Илон Маск запускал опрос, стоит ли ему уйти с поста главы Twitter Фото: Анна Майорова © URA.RU Американский предприниматель Илон Маск ищет нового главу Twitter. Об этом сообщает телеканал CNBC. «Илон Маск активно занимается поиском нового главы Twitter», — передает телеканал сообщение своих источников. Ранее Маск запустил опрос о том, стоит ли ему уйти с поста главы Twitter, и пообещал исполнить желание пользователей. Большинство высказались «За». В октябре 2022 года Twitter полностью купил бизнесмен Илон Маск. С тех пор на площадке проходит множество изменений.

Американский предприниматель Илон Маск ищет нового главу Twitter. Об этом сообщает телеканал CNBC. «Илон Маск активно занимается поиском нового главы Twitter», — передает телеканал сообщение своих источников. Ранее Маск запустил опрос о том, стоит ли ему уйти с поста главы Twitter, и пообещал исполнить желание пользователей. Большинство высказались «За». В октябре 2022 года Twitter полностью купил бизнесмен Илон Маск. С тех пор на площадке проходит множество изменений.