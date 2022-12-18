18 декабря 2022

Илон Маск допустил свой уход с поста главы Twitter

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Церемония открытия ИННОПРОМ-2019. Екатеринбург, экран, илон маск
Илон Маск запустил опрос о том, уйти ли ему с поста главы Twitter Фото:

Американский предприниматель Илон Маск создал опрос о том, стоит ли ему уйти с поста главы Twitter, и пообещал исполнить желание пользователей. Об этом он написал у себя на странице в соцсети.

«Должен ли я уйти с поста главы Twitter?», — написал Маск в соцсети. Он пообещал, что исполнит желание пользователей.

Ранее сообщалось, что Маск выбрал потенциального кандидата на пост генерального директора компании Tesla. Об этом сообщил член совета директоров компании Джеймс Мердок.

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Американский предприниматель Илон Маск создал опрос о том, стоит ли ему уйти с поста главы Twitter, и пообещал исполнить желание пользователей. Об этом он написал у себя на странице в соцсети. «Должен ли я уйти с поста главы Twitter?», — написал Маск в соцсети. Он пообещал, что исполнит желание пользователей. Ранее сообщалось, что Маск выбрал потенциального кандидата на пост генерального директора компании Tesla. Об этом сообщил член совета директоров компании Джеймс Мердок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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