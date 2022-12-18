Илон Маск допустил свой уход с поста главы Twitter

Илон Маск запустил опрос о том, уйти ли ему с поста главы Twitter
Американский предприниматель Илон Маск создал опрос о том, стоит ли ему уйти с поста главы Twitter, и пообещал исполнить желание пользователей. Об этом он написал у себя на странице в соцсети.
«Должен ли я уйти с поста главы Twitter?», — написал Маск в соцсети. Он пообещал, что исполнит желание пользователей.
Ранее сообщалось, что Маск выбрал потенциального кандидата на пост генерального директора компании Tesla. Об этом сообщил член совета директоров компании Джеймс Мердок.
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