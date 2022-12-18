Илон Маск допустил свой уход с поста главы Twitter

19 декабря 2022 в 05:12 Размер текста - 17 +

Илон Маск запустил опрос о том, уйти ли ему с поста главы Twitter Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Американский предприниматель Илон Маск создал опрос о том, стоит ли ему уйти с поста главы Twitter, и пообещал исполнить желание пользователей. Об этом он написал у себя на странице в соцсети. «Должен ли я уйти с поста главы Twitter?», — написал Маск в соцсети. Он пообещал, что исполнит желание пользователей. Ранее сообщалось, что Маск выбрал потенциального кандидата на пост генерального директора компании Tesla. Об этом сообщил член совета директоров компании Джеймс Мердок.

Американский предприниматель Илон Маск создал опрос о том, стоит ли ему уйти с поста главы Twitter, и пообещал исполнить желание пользователей. Об этом он написал у себя на странице в соцсети. «Должен ли я уйти с поста главы Twitter?», — написал Маск в соцсети. Он пообещал, что исполнит желание пользователей. Ранее сообщалось, что Маск выбрал потенциального кандидата на пост генерального директора компании Tesla. Об этом сообщил член совета директоров компании Джеймс Мердок.