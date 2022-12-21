Власти пермского города планируют приватизировать автовокзал

Дума Чайковского округа планирует приватизировать муниципальное предприятие «Автовокзал»
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Автобусный вокзал и виды города. Курган, автовокзал, автобусная остановка, автобус, общественный транспорт, пассажиры, автобусный вокзал
Автовокзал планируется приватизировать путем преобразования в ООО Фото:

В Чайковском (Пермский край) депутаты местной гордумы планируют приватизировать местный автовокзал. Документ с соответствующим решением опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат краевого заксобрания Алексей Наборщиков.

«Дума Чайковского городского округа решает дополнить перечень муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2022 году и плановый период 2023—2024 годы позицией: Муниципальное унитарное предприятие „Автовокзал“», — говорится в документе. Приватизацию планируется провести путем преобразования предприятия в Общество с ограниченной ответственностью.

Как рассказал Наборщиков, позже вопрос о приватизации был убран из повестки. Проект решения рассылали в личные кабинеты депутатов. Также парламентарий высказал мнение, что данная инициатива противоречит ст. 30 федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», где сказано, что могут быть приватизированы муниципальные предприятия за исключением объектов транспорта, энергетики и т. п. В пресс-службу администрации Чайковского округа направлен запрос.

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В Чайковском (Пермский край) депутаты местной гордумы планируют приватизировать местный автовокзал. Документ с соответствующим решением опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат краевого заксобрания Алексей Наборщиков. «Дума Чайковского городского округа решает дополнить перечень муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2022 году и плановый период 2023—2024 годы позицией: Муниципальное унитарное предприятие „Автовокзал“», — говорится в документе. Приватизацию планируется провести путем преобразования предприятия в Общество с ограниченной ответственностью. Как рассказал Наборщиков, позже вопрос о приватизации был убран из повестки. Проект решения рассылали в личные кабинеты депутатов. Также парламентарий высказал мнение, что данная инициатива противоречит ст. 30 федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», где сказано, что могут быть приватизированы муниципальные предприятия за исключением объектов транспорта, энергетики и т. п. В пресс-службу администрации Чайковского округа направлен запрос.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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