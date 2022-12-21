Власти пермского города планируют приватизировать автовокзал

Дума Чайковского округа планирует приватизировать муниципальное предприятие «Автовокзал»

Автовокзал планируется приватизировать путем преобразования в ООО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Чайковском (Пермский край) депутаты местной гордумы планируют приватизировать местный автовокзал. Документ с соответствующим решением опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат краевого заксобрания Алексей Наборщиков.

«Дума Чайковского городского округа решает дополнить перечень муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2022 году и плановый период 2023—2024 годы позицией: Муниципальное унитарное предприятие „Автовокзал“», — говорится в документе. Приватизацию планируется провести путем преобразования предприятия в Общество с ограниченной ответственностью.

Как рассказал Наборщиков, позже вопрос о приватизации был убран из повестки. Проект решения рассылали в личные кабинеты депутатов. Также парламентарий высказал мнение, что данная инициатива противоречит ст. 30 федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», где сказано, что могут быть приватизированы муниципальные предприятия за исключением объектов транспорта, энергетики и т. п. В пресс-службу администрации Чайковского округа направлен запрос.