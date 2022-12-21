Пермяк похитил деньги у собственного сына

Пермяк присвоил более 300 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пермяк обвиняется в присвоении и растрате денег у собственного ребенка. Подробности о преступных действиях мужчины рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«Малолетнему ребенку, проживающему с отцом, переводилась пенсия для поддержания материальной обеспеченности после смерти матери. Отец больше года присваивал деньги ребенка себе и тратил их на личные нужды. Всего с сентября 2019 по ноябрь 2020 года мужчина присвоил более 330 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

В отношении 37-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления и собирают доказательную базу. Пермяку грозит до шести лет тюрьмы.