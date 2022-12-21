Пермяк похитил деньги у собственного сына

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Взятка, деньги. Тюмень, зарплата, микрокредитование, кредит, оплата, микрокредиты, пять тысяч, денежные купюры, заработная плата, денежный вопрос, денежные займы, займы, продажа, деньги, кредитование, взятка, микрокредит, денежный перевод, бумажные деньги
Пермяк присвоил более 300 тысяч рублей Фото:

Пермяк обвиняется в присвоении и растрате денег у собственного ребенка. Подробности о преступных действиях мужчины рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«Малолетнему ребенку, проживающему с отцом, переводилась пенсия для поддержания материальной обеспеченности после смерти матери. Отец больше года присваивал деньги ребенка себе и тратил их на личные нужды. Всего с сентября 2019 по ноябрь 2020 года мужчина присвоил более 330 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

В отношении 37-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления и собирают доказательную базу. Пермяку грозит до шести лет тюрьмы.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал Большая Пермь.

Пермяк обвиняется в присвоении и растрате денег у собственного ребенка. Подробности о преступных действиях мужчины рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Малолетнему ребенку, проживающему с отцом, переводилась пенсия для поддержания материальной обеспеченности после смерти матери. Отец больше года присваивал деньги ребенка себе и тратил их на личные нужды. Всего с сентября 2019 по ноябрь 2020 года мужчина присвоил более 330 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве. В отношении 37-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления и собирают доказательную базу. Пермяку грозит до шести лет тюрьмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...