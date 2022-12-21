Работникам УВЗ запретили перемещаться по заводу перед приездом Путина

22 декабря 2022 в 13:30 Размер текста - 17 +

Сотрудники УВЗ не смогут уходить со своих мест с 12:00 23 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудникам «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле запретили перемещаться между цехами с 12:00 23 декабря. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией на предприятии. Предположительно, в этот день на предприятие может приехать президент РФ Владимир Путин. «После 12:00 все перемещения по заводу будут запрещены. Работники должны оставаться на своих местах», — рассказал собеседник агентства. Он не уточнил, в связи с чем введено ограничение на перемещение по заводу, однако, предположительно, УВЗ в этот день может посетить Владимир Путин. URA.RU обратилось к представителю «Уралвагонзавода». Он не ответил на звонок корреспондента. Информация о визите Путина в Свердловскую область была опубликована 20 декабря, однако официального подтверждения от представителей президента не было. Также неизвестен список мест, которые должен посетить Путин.

Сотрудникам «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле запретили перемещаться между цехами с 12:00 23 декабря. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией на предприятии. Предположительно, в этот день на предприятие может приехать президент РФ Владимир Путин. «После 12:00 все перемещения по заводу будут запрещены. Работники должны оставаться на своих местах», — рассказал собеседник агентства. Он не уточнил, в связи с чем введено ограничение на перемещение по заводу, однако, предположительно, УВЗ в этот день может посетить Владимир Путин. URA.RU обратилось к представителю «Уралвагонзавода». Он не ответил на звонок корреспондента. Информация о визите Путина в Свердловскую область была опубликована 20 декабря, однако официального подтверждения от представителей президента не было. Также неизвестен список мест, которые должен посетить Путин.