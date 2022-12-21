Работникам УВЗ запретили перемещаться по заводу перед приездом Путина

Сотрудникам «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле запретили перемещаться между цехами с 12:00 23 декабря. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией на предприятии. Предположительно, в этот день на предприятие может приехать президент РФ Владимир Путин.
«После 12:00 все перемещения по заводу будут запрещены. Работники должны оставаться на своих местах», — рассказал собеседник агентства. Он не уточнил, в связи с чем введено ограничение на перемещение по заводу, однако, предположительно, УВЗ в этот день может посетить Владимир Путин.
URA.RU обратилось к представителю «Уралвагонзавода». Он не ответил на звонок корреспондента.
Информация о визите Путина в Свердловскую область была опубликована 20 декабря, однако официального подтверждения от представителей президента не было. Также неизвестен список мест, которые должен посетить Путин.
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