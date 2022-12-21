21 декабря 2022

Работникам УВЗ запретили перемещаться по заводу перед приездом Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Сдача десятитысячного универсального вагона Уралвагонзавода. Нижний Тагил, увз, уралвагонзавод
Сотрудники УВЗ не смогут уходить со своих мест с 12:00 23 декабря Фото:

Сотрудникам «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле запретили перемещаться между цехами с 12:00 23 декабря. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией на предприятии. Предположительно, в этот день на предприятие может приехать президент РФ Владимир Путин.

«После 12:00 все перемещения по заводу будут запрещены. Работники должны оставаться на своих местах», — рассказал собеседник агентства. Он не уточнил, в связи с чем введено ограничение на перемещение по заводу, однако, предположительно, УВЗ в этот день может посетить Владимир Путин.

URA.RU обратилось к представителю «Уралвагонзавода». Он не ответил на звонок корреспондента.

Информация о визите Путина в Свердловскую область была опубликована 20 декабря, однако официального подтверждения от представителей президента не было. Также неизвестен список мест, которые должен посетить Путин.

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Сотрудникам «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле запретили перемещаться между цехами с 12:00 23 декабря. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией на предприятии. Предположительно, в этот день на предприятие может приехать президент РФ Владимир Путин. «После 12:00 все перемещения по заводу будут запрещены. Работники должны оставаться на своих местах», — рассказал собеседник агентства. Он не уточнил, в связи с чем введено ограничение на перемещение по заводу, однако, предположительно, УВЗ в этот день может посетить Владимир Путин. URA.RU обратилось к представителю «Уралвагонзавода». Он не ответил на звонок корреспондента. Информация о визите Путина в Свердловскую область была опубликована 20 декабря, однако официального подтверждения от представителей президента не было. Также неизвестен список мест, которые должен посетить Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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