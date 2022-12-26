26 декабря 2022

Снайпер ФСБ из ХМАО дал совет мобилизованным, как улучшить меткость стрельбы

Снайпер ФСБ из ХМАО: для меткости стрельбы нужно использовать качественную оптику и откалиброванные патроны
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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, снайперская винтовка, подготовка снайперов
Меткая стрельбв достигается с помощью улучшенной оптики Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованным для улучшения качества стрельбы в зоне СВО необходима специальная оптика и калибровка патронов. Таким мнением с URA.RU поделился снайпер ФСБ из ХМАО.

«Но, во-первых, снайперу нужно, чтобы патроны были откалиброваны, и оптика была улучшенная. Не ПУ (прицел укороченный) армейский, а оптика Carl Zeiss или Swarovski — они дают более точную наводку. Это увеличит дальность и точность стрельбы », — сказал военный специалист.

Рассказывая о специфике в специальной военной операции, Сергей уточнил, что нет возможности устраивать «лежки», места для долгого ожидания противника. Повсюду на линии соприкосновения территория просматривается с помощью тепловизоров. Поэтому необходимо постоянное перемещение или специальные методы маскировки. О которых URA.RU сообщало ранее.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ее основная цель, по словам президента РФ Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.

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Мобилизованным для улучшения качества стрельбы в зоне СВО необходима специальная оптика и калибровка патронов. Таким мнением с URA.RU поделился снайпер ФСБ из ХМАО. «Но, во-первых, снайперу нужно, чтобы патроны были откалиброваны, и оптика была улучшенная. Не ПУ (прицел укороченный) армейский, а оптика Carl Zeiss или Swarovski — они дают более точную наводку. Это увеличит дальность и точность стрельбы », — сказал военный специалист. Рассказывая о специфике в специальной военной операции, Сергей уточнил, что нет возможности устраивать «лежки», места для долгого ожидания противника. Повсюду на линии соприкосновения территория просматривается с помощью тепловизоров. Поэтому необходимо постоянное перемещение или специальные методы маскировки. О которых URA.RU сообщало ранее. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ее основная цель, по словам президента РФ Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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