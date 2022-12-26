Снайпер ФСБ из ХМАО дал совет мобилизованным, как улучшить меткость стрельбы

Снайпер ФСБ из ХМАО: для меткости стрельбы нужно использовать качественную оптику и откалиброванные патроны

27 декабря 2022 в 18:35 Размер текста - 17 +

Меткая стрельбв достигается с помощью улучшенной оптики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованным для улучшения качества стрельбы в зоне СВО необходима специальная оптика и калибровка патронов. Таким мнением с URA.RU поделился снайпер ФСБ из ХМАО. «Но, во-первых, снайперу нужно, чтобы патроны были откалиброваны, и оптика была улучшенная. Не ПУ (прицел укороченный) армейский, а оптика Carl Zeiss или Swarovski — они дают более точную наводку. Это увеличит дальность и точность стрельбы », — сказал военный специалист.



Рассказывая о специфике в специальной военной операции, Сергей уточнил, что нет возможности устраивать «лежки», места для долгого ожидания противника. Повсюду на линии соприкосновения территория просматривается с помощью тепловизоров. Поэтому необходимо постоянное перемещение или специальные методы маскировки. О которых URA.RU сообщало ранее.



С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ее основная цель, по словам президента РФ Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.

Мобилизованным для улучшения качества стрельбы в зоне СВО необходима специальная оптика и калибровка патронов. Таким мнением с URA.RU поделился снайпер ФСБ из ХМАО. «Но, во-первых, снайперу нужно, чтобы патроны были откалиброваны, и оптика была улучшенная. Не ПУ (прицел укороченный) армейский, а оптика Carl Zeiss или Swarovski — они дают более точную наводку. Это увеличит дальность и точность стрельбы », — сказал военный специалист. Рассказывая о специфике в специальной военной операции, Сергей уточнил, что нет возможности устраивать «лежки», места для долгого ожидания противника. Повсюду на линии соприкосновения территория просматривается с помощью тепловизоров. Поэтому необходимо постоянное перемещение или специальные методы маскировки. О которых URA.RU сообщало ранее. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ее основная цель, по словам президента РФ Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.