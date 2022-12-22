У мэрии из ХМАО не хватает денег на зарплаты чиновникам

22 декабря 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Мэрия Барсово прорабатывает варианты выплат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Администрация городского поселения Барсово (ХМАО) ищет деньги, чтобы выплатить зарплаты сотрудникам администрации. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил глава мэрии Вячеслав Поздняков. «Мы сейчас отрабатываем риски, так как конец года и может не хватить средств на зарплаты сотрудникам мэрии поселения. Сейчас этот вопрос решается с администрацией Сургутского района. Но, стоит отметить, что сроки выплаты зарплаты за декабрь еще не вышли», — отметил Поздняков. Ранее URA.RU рассказывало, что в администрации городского поселения Барсово (ХМАО) сотрудники ОБЭП провели обыски и выемку документов. Ранее после проверки прокуратуры Сургутского района СК РФ по ХМАО возбудил уголовное дело в отношении главы Барсово Вячеслава Позднякова. Он подозревается в нецелевом расходовании бюджетных средств и халатности.

Администрация городского поселения Барсово (ХМАО) ищет деньги, чтобы выплатить зарплаты сотрудникам администрации. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил глава мэрии Вячеслав Поздняков. «Мы сейчас отрабатываем риски, так как конец года и может не хватить средств на зарплаты сотрудникам мэрии поселения. Сейчас этот вопрос решается с администрацией Сургутского района. Но, стоит отметить, что сроки выплаты зарплаты за декабрь еще не вышли», — отметил Поздняков. Ранее URA.RU рассказывало, что в администрации городского поселения Барсово (ХМАО) сотрудники ОБЭП провели обыски и выемку документов. Ранее после проверки прокуратуры Сургутского района СК РФ по ХМАО возбудил уголовное дело в отношении главы Барсово Вячеслава Позднякова. Он подозревается в нецелевом расходовании бюджетных средств и халатности.