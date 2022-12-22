У мэрии из ХМАО не хватает денег на зарплаты чиновникам

Администрация городского поселения Барсово (ХМАО) ищет деньги, чтобы выплатить зарплаты сотрудникам администрации. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил глава мэрии Вячеслав Поздняков.
«Мы сейчас отрабатываем риски, так как конец года и может не хватить средств на зарплаты сотрудникам мэрии поселения. Сейчас этот вопрос решается с администрацией Сургутского района. Но, стоит отметить, что сроки выплаты зарплаты за декабрь еще не вышли», — отметил Поздняков.
Ранее URA.RU рассказывало, что в администрации городского поселения Барсово (ХМАО) сотрудники ОБЭП провели обыски и выемку документов. Ранее после проверки прокуратуры Сургутского района СК РФ по ХМАО возбудил уголовное дело в отношении главы Барсово Вячеслава Позднякова. Он подозревается в нецелевом расходовании бюджетных средств и халатности.
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