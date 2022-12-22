США вместо того, чтобы самим начать войну с Россией, толкают в огонь Украину для достижения мечты о «России без президента Владимира Путина». Об этом пишет турецкая газета Sabah.
«США действительно безжалостно принес Украину в жертву ради «мечты о России без Путина», — говорится в материале газеты. По мнению издания, США не победит на Украине по двум причинам, одна из которых отсутствие смелости начать войну против России самим. Вторая причина заключается в отсутствии какой-либо совести и достоинства, которые не позволили бы бросать против российской армии слабую и беспомощную Украину для достижения своих целей.
Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что это вынужденная мера, ее главная цель — защита жителей ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевского режима, а также денацификация и демилитаризация страны.
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США вместо того, чтобы самим начать войну с Россией, толкают в огонь Украину для достижения мечты о «России без президента Владимира Путина». Об этом пишет турецкая газета Sabah. «США действительно безжалостно принес Украину в жертву ради «мечты о России без Путина», — говорится в материале газеты. По мнению издания, США не победит на Украине по двум причинам, одна из которых отсутствие смелости начать войну против России самим. Вторая причина заключается в отсутствии какой-либо совести и достоинства, которые не позволили бы бросать против российской армии слабую и беспомощную Украину для достижения своих целей. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что это вынужденная мера, ее главная цель — защита жителей ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевского режима, а также денацификация и демилитаризация страны.