Sabah: США принесли Украину в жертву ради мечты о «России без Путина»

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Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
США мечтают о «России без Путина», пишет Sabah Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США вместо того, чтобы самим начать войну с Россией, толкают в огонь Украину для достижения мечты о «России без президента Владимира Путина». Об этом пишет турецкая газета Sabah.

«США действительно безжалостно принес Украину в жертву ради «мечты о России без Путина», — говорится в материале газеты. По мнению издания, США не победит на Украине по двум причинам, одна из которых отсутствие смелости начать войну против России самим. Вторая причина заключается в отсутствии какой-либо совести и достоинства, которые не позволили бы бросать против российской армии слабую и беспомощную Украину для достижения своих целей.

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что это вынужденная мера, ее главная цель — защита жителей ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевского режима, а также денацификация и демилитаризация страны.

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США вместо того, чтобы самим начать войну с Россией, толкают в огонь Украину для достижения мечты о «России без президента Владимира Путина». Об этом пишет турецкая газета Sabah. «США действительно безжалостно принес Украину в жертву ради «мечты о России без Путина», — говорится в материале газеты. По мнению издания, США не победит на Украине по двум причинам, одна из которых отсутствие смелости начать войну против России самим. Вторая причина заключается в отсутствии какой-либо совести и достоинства, которые не позволили бы бросать против российской армии слабую и беспомощную Украину для достижения своих целей. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что это вынужденная мера, ее главная цель — защита жителей ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевского режима, а также денацификация и демилитаризация страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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