Sabah: США принесли Украину в жертву ради мечты о «России без Путина»

22 декабря 2022 в 18:29 Размер текста - 17 +

США мечтают о «России без Путина», пишет Sabah Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США вместо того, чтобы самим начать войну с Россией, толкают в огонь Украину для достижения мечты о «России без президента Владимира Путина». Об этом пишет турецкая газета Sabah. «США действительно безжалостно принес Украину в жертву ради «мечты о России без Путина», — говорится в материале газеты . По мнению издания, США не победит на Украине по двум причинам, одна из которых отсутствие смелости начать войну против России самим. Вторая причина заключается в отсутствии какой-либо совести и достоинства, которые не позволили бы бросать против российской армии слабую и беспомощную Украину для достижения своих целей. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что это вынужденная мера, ее главная цель — защита жителей ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевского режима, а также денацификация и демилитаризация страны.

США вместо того, чтобы самим начать войну с Россией, толкают в огонь Украину для достижения мечты о «России без президента Владимира Путина». Об этом пишет турецкая газета Sabah. «США действительно безжалостно принес Украину в жертву ради «мечты о России без Путина», — говорится в материале газеты. По мнению издания, США не победит на Украине по двум причинам, одна из которых отсутствие смелости начать войну против России самим. Вторая причина заключается в отсутствии какой-либо совести и достоинства, которые не позволили бы бросать против российской армии слабую и беспомощную Украину для достижения своих целей. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что это вынужденная мера, ее главная цель — защита жителей ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевского режима, а также денацификация и демилитаризация страны.