Рядом с главным пермским монастырем открыли горнолыжный комплекс

26 декабря 2022 в 10:30 Размер текста - 17 +

У любителей спорта появилось новое место отдыха Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае открыли новый горнолыжный комплекс — он расположился в Кунгурском районе рядом с Белогорским монастырем, который также называют Уральским Афоном. О запуске проекта сообщил глава округа Вадим Лысанов. «Экокурорт находится недалеко от Белогорского монастыря. Здесь чистый и благодатный воздух, величественная красота природы», — отмечает он. По словам мэра, протяженность трасс горнолыжного комплекса от 1000 до 1200 м. В прокате 150 пар новых лыж и 30 сноубордов. На вершину горы отдыхающих доставляет бугельный подъемник. Белогорский монастырь — одна из самых популярных достопримечательностей Пермского края. Название он получил от Белой горы, на которой находится. Ее же так называют потому, что здесь долго не тает снег. Курорт находится «в пяти минутах езды от монастыря», — указано на сайте комплекса.

В Пермском крае открыли новый горнолыжный комплекс — он расположился в Кунгурском районе рядом с Белогорским монастырем, который также называют Уральским Афоном. О запуске проекта сообщил глава округа Вадим Лысанов. «Экокурорт находится недалеко от Белогорского монастыря. Здесь чистый и благодатный воздух, величественная красота природы», — отмечает он. По словам мэра, протяженность трасс горнолыжного комплекса от 1000 до 1200 м. В прокате 150 пар новых лыж и 30 сноубордов. На вершину горы отдыхающих доставляет бугельный подъемник. Белогорский монастырь — одна из самых популярных достопримечательностей Пермского края. Название он получил от Белой горы, на которой находится. Ее же так называют потому, что здесь долго не тает снег. Курорт находится «в пяти минутах езды от монастыря», — указано на сайте комплекса.