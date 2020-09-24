Имущество скандального пермского бизнесмена продают на торгах

Имущество скандально известного пенсионного фонда «Стратегия» пермского бизнесмена Петра Пьянкова выставлено на торги. На этот раз «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ, конкурсный управляющий) намерено реализовать паи закрытого паевого инвестфонда (ЗПИФ) «Родные просторы». Информация опубликована на сайте «Федресурса».
«Предметом торгов являются ценные бумаги: паи ЗПИФ недвижимости „Родные просторы“, 13 780,44532 шт. под управлением ООО УК „АК БАРС КАПИТАЛ“ — 163 811 598,79 рубля», — указано в сообщении кредитора. Торги пройдут 10 ноября в форме открытого аукциона.
Паи «Родных просторов» принадлежали НПФ «Стратегия» и фактически контролировались через управляющие компании Пьянкова. Ранее АСВ добилось в суде снятия ареста с имущества ЗПИФ «Родные просторы» — нескольких десятков квартир, которые находятся в Березниках. Решение вынесено Арбитражным судом Пермского края. URA.RU писало также, что на продажу выставлялась квартира Пьянкова в Перми стоимостью более 7 млн рублей.
НПФ «Стратегия» было признано банкротом в 2018 году. В том же году суд признал Пьянкова виновным в хищении средств фонда и отмывании денег. Бывшего владельца «Стратегии» приговорили к 4 годам колонии и штрафу в размере 2 млн. рублей.
Подписывайтесь на URA.RU в