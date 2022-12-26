26 декабря 2022

Пермячку будут судить за избиения собственной матери

© Служба новостей «URA.RU»
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Зал городского суда Курган, клетка, скамья подсудимых, суд
Дело пермячки об избиении матери передано в суд Фото:

В Пермском крае 31-летнюю женщину осудят за издевательства над собственной матерью. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«Установлено, что с сентября по октябрь 2022 года жительница поселка Кишерть Пермского края систематически наносила побои своей матери. Причиной тому послужила личная неприязнь. Также в сентябре пермячка нецензурно высказалась в адрес участкового, который пришел к ней домой провести проверку», — сообщили в ведомстве.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по двум статьям, материалы которого переданы в суд. Ей грозит три года тюрьмы.

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В Пермском крае 31-летнюю женщину осудят за издевательства над собственной матерью. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Установлено, что с сентября по октябрь 2022 года жительница поселка Кишерть Пермского края систематически наносила побои своей матери. Причиной тому послужила личная неприязнь. Также в сентябре пермячка нецензурно высказалась в адрес участкового, который пришел к ней домой провести проверку», — сообщили в ведомстве. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по двум статьям, материалы которого переданы в суд. Ей грозит три года тюрьмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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