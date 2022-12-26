Пермячку будут судить за избиения собственной матери

27 декабря 2022 в 17:11 Размер текста - 17 +

Дело пермячки об избиении матери передано в суд Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Пермском крае 31-летнюю женщину осудят за издевательства над собственной матерью. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Установлено, что с сентября по октябрь 2022 года жительница поселка Кишерть Пермского края систематически наносила побои своей матери. Причиной тому послужила личная неприязнь. Также в сентябре пермячка нецензурно высказалась в адрес участкового, который пришел к ней домой провести проверку», — сообщили в ведомстве. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по двум статьям, материалы которого переданы в суд. Ей грозит три года тюрьмы.

В Пермском крае 31-летнюю женщину осудят за издевательства над собственной матерью. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Установлено, что с сентября по октябрь 2022 года жительница поселка Кишерть Пермского края систематически наносила побои своей матери. Причиной тому послужила личная неприязнь. Также в сентябре пермячка нецензурно высказалась в адрес участкового, который пришел к ней домой провести проверку», — сообщили в ведомстве. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по двум статьям, материалы которого переданы в суд. Ей грозит три года тюрьмы.