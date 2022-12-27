В Екатеринбурге пожарные несколько часов боролись с огнем в торговом комплексе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
Тушением пожара в ТК «Колхозный ряд» занимались 46 огнеборцев Фото:

Сотрудники ГУ МЧС локализовали пожар в торговом комплексе «Колхозный ряд» в Екатеринбурге на площади 300 квадратных метров в 21:13. Пожарные продолжают работы по ликвидации отрытого горения, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

«В 21:13 огнеборцы локализовали пожар. Работы по ликвидации открытого горения продолжаются», — говорится в сообщении.

Как сообщил начальник Управления ГУ МЧС по Свердловской области Вячеслав Новиков, пожар мог перейти на соседние торговые павильоны. К тушению пожара привлекались 46 огнеборцев и 13 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. «На данный момент проводится разборка и проливка конструкций», — резюмировал Новиков.

Ранее сообщалось, что о пожаре в торговом комплексе «Колхозный ряд» стало известно в 19:02. Спасатели, приехавшие на место, тушили барак с деревянными товарами. Позднее для ликвидации огня силовики подняли в небо дроны и развернули оперативный штаб.

Будьте в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и Свердловской области - читайте канал Екатское чтиво.

Сотрудники ГУ МЧС локализовали пожар в торговом комплексе «Колхозный ряд» в Екатеринбурге на площади 300 квадратных метров в 21:13. Пожарные продолжают работы по ликвидации отрытого горения, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram. «В 21:13 огнеборцы локализовали пожар. Работы по ликвидации открытого горения продолжаются», — говорится в сообщении. Как сообщил начальник Управления ГУ МЧС по Свердловской области Вячеслав Новиков, пожар мог перейти на соседние торговые павильоны. К тушению пожара привлекались 46 огнеборцев и 13 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. «На данный момент проводится разборка и проливка конструкций», — резюмировал Новиков. Ранее сообщалось, что о пожаре в торговом комплексе «Колхозный ряд» стало известно в 19:02. Спасатели, приехавшие на место, тушили барак с деревянными товарами. Позднее для ликвидации огня силовики подняли в небо дроны и развернули оперативный штаб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...