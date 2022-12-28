28 декабря 2022

В ХМАО продают использованный пакет из «Макдональдса» за 100 тысяч рублей. Фото

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В Сургуте на «Авито» продают б/у пакеты из «Макдональдса» Фото:

В Сургуте продают бывший в употреблении пакет из «Макдональдса» за 100 тысяч рублей. Объявление размещено на сайте «Авито».

«Продаются эксклюзивные пакеты — оригинальный пакет из ушедшего из России „Макдональдса“. Состояние: б/у. Стоимость — 100 тысяч рублей», — указано в объявлении.

Продавец опубликовал фото двух бумажных пакетов: большого с ручками и маленького, в который обычно заворачивают бургеры. В объявлении не указано, можно ли купить их по отдельности, или это цена за весь набор.

Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовске за 100 тысяч продается демонтированная вывеска «Макдональдса». Объявление также разместили на сайте «Авито».

Эксклюзивные пакеты от ушедшего из России «Макдональдса» предлагаюта на «Авито» за 100 тысяч рублей

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В Сургуте продают бывший в употреблении пакет из «Макдональдса» за 100 тысяч рублей. Объявление размещено на сайте «Авито». «Продаются эксклюзивные пакеты — оригинальный пакет из ушедшего из России „Макдональдса“. Состояние: б/у. Стоимость — 100 тысяч рублей», — указано в объявлении. Продавец опубликовал фото двух бумажных пакетов: большого с ручками и маленького, в который обычно заворачивают бургеры. В объявлении не указано, можно ли купить их по отдельности, или это цена за весь набор. Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовске за 100 тысяч продается демонтированная вывеска «Макдональдса». Объявление также разместили на сайте «Авито».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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