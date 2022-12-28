Силовики сообщили о результатах проверки эвакуированного вокзала в Перми

Ранее людей из вокзала эвакуировали
В ходе проверки железнодорожного вокзала Пермь-II сотрудники правоохранительных органов не обнаружили никаких опасных предметов. Об этом URA.RU сообщили в дежурной части пермского линейного отдела МВД на транспорте. Ранее ж/д вокзал экстренно эвакуировали из-за сообщения о минировании.
«Сотрудники правоохранительных органов проверили помещения вокзала Пермь 2, опасных предметов обнаружено не было. Пассажиров пустили внутрь», — рассказали в дежурной части.
Ранее стало известно об эвакуации ж/д вокзала Пермь-II. О необходимости покинуть здание пассажирам сообщили по громкой связи.
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