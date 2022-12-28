28 декабря 2022

Силовики сообщили о результатах проверки эвакуированного вокзала в Перми

Полиция не обнаружила опасных предметов на вокзале Пермь-II после эвакуации
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, пермь2, пермь вторая, жд вокзал, жд вокзал пермь
Ранее людей из вокзала эвакуировали Фото:

В ходе проверки железнодорожного вокзала Пермь-II сотрудники правоохранительных органов не обнаружили никаких опасных предметов. Об этом URA.RU сообщили в дежурной части пермского линейного отдела МВД на транспорте. Ранее ж/д вокзал экстренно эвакуировали из-за сообщения о минировании.

«Сотрудники правоохранительных органов проверили помещения вокзала Пермь 2, опасных предметов обнаружено не было. Пассажиров пустили внутрь», — рассказали в дежурной части.

Ранее стало известно об эвакуации ж/д вокзала Пермь-II. О необходимости покинуть здание пассажирам сообщили по громкой связи.

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В ходе проверки железнодорожного вокзала Пермь-II сотрудники правоохранительных органов не обнаружили никаких опасных предметов. Об этом URA.RU сообщили в дежурной части пермского линейного отдела МВД на транспорте. Ранее ж/д вокзал экстренно эвакуировали из-за сообщения о минировании. «Сотрудники правоохранительных органов проверили помещения вокзала Пермь 2, опасных предметов обнаружено не было. Пассажиров пустили внутрь», — рассказали в дежурной части. Ранее стало известно об эвакуации ж/д вокзала Пермь-II. О необходимости покинуть здание пассажирам сообщили по громкой связи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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