В Екатеринбурге пропал 20-летний юноша. Фото

01 января 2023 в 14:03 Размер текста - 17 +

Мужчина ушел из дома 30 декабря 2022 года Фото: Алексей Гайнов © URA.RU В Екатеринбурге пропал 20-летний Ильнар Бахтияров. Как сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте», юноша ушел из дома 30 декабря 2022 года. «Помогите найти Ильнара Бахтиярова. Он пропал 30 декабря 2022 года в Екатеринбурге», — говорится в сообщении поискового отряда. Волонтеры призывают добровольцев принять участие в поисках мужчины. Приметы Ильнара: рост — 173 сантиметра, темно-русые волосы, серо-голубые глаза. Он был одет в темно-зеленую куртку, темно-синие спортивные штаны, черные ботинки и шапку. Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, то сообщите информацию по номеру +7 (902) 274-95-00 или 112. «Ильнар может находиться в вашем районе», — резюмировали в поисковом отряде. Обновлено 1 января в 15:13 (13:13 МСК): Поисками мужчины занимаются полицейские. «Сотрудники территориального ОВД устанавливают местонахождение гражданина. Просим всех, кто располагает информацией о нем, звонить по телефону +7 (343) 356-42-15 или 102 (02)», — сообщили URA.RU в УМВД по Екатеринбургу. Юноша пропал 30 декабря 2022 года Фото: сообщество «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте»

В Екатеринбурге пропал 20-летний Ильнар Бахтияров. Как сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте», юноша ушел из дома 30 декабря 2022 года. «Помогите найти Ильнара Бахтиярова. Он пропал 30 декабря 2022 года в Екатеринбурге», — говорится в сообщении поискового отряда. Волонтеры призывают добровольцев принять участие в поисках мужчины. Приметы Ильнара: рост — 173 сантиметра, темно-русые волосы, серо-голубые глаза. Он был одет в темно-зеленую куртку, темно-синие спортивные штаны, черные ботинки и шапку. Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, то сообщите информацию по номеру +7 (902) 274-95-00 или 112. «Ильнар может находиться в вашем районе», — резюмировали в поисковом отряде. Обновлено 1 января в 15:13 (13:13 МСК): Поисками мужчины занимаются полицейские. «Сотрудники территориального ОВД устанавливают местонахождение гражданина. Просим всех, кто располагает информацией о нем, звонить по телефону +7 (343) 356-42-15 или 102 (02)», — сообщили URA.RU в УМВД по Екатеринбургу.