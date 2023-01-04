Биатлонист Евгений Гараничев: от санкций мы не стали слабее

Евгений Гараничев — один из участников «Уральской лыжной многодневки» Фото: Владимир Жабриков, URA.RU

Санкции, наложенные на спортсменов странами Евросоюза, не ослабили российских биатлонистов. Напротив, ограничения дали стимул для развития спорта внутри страны. Таким мнением с журналистами поделился олимпийский чемпион, биатлонист Евгений Гараничев, приехавший в Екатеринбург для участия в «Уральской лыжной многодневки» на Кубок главы города.

«Мы от этого (санкций, — прим. ред.) не станем слабее. Наоборот, станем сильнее. В своей стране поднимем спорт. Такие мероприятия („Уральская лыжная многодневка“ — прим. ред.) дают стимул нашей стране. Для молодого поколения это показательно, что мы (профессиональные спортсмены — прим. ред.) можем приехать и поучаствовать в таких мероприятиях», — высказался спортсмен.

О санкциях спортсмены заговорили после вопроса о том, почему ограничения со стороны стран Евросоюза не затронули хоккеистов и теннисистов — они продолжают участвовать в международных соревнованиях. Екатеринбургский биатлонист Сергей Мишкин, имеющий множество наград за призовые места на чемпионате мира по биатлону среди мастеров и II Олимпийских играх ветеранов, выразил мнение, что все дело в коммерческой выгоде.

«Поскольку участие наших хоккеистов в хоккейных состязаниях Канады и Америки напрямую связано с коммерческой выгодой, то они (инициаторы санкций, — прим. ред.) приняли для себя решение, что к хоккею это не относится», — предположил Мишкин.

В Екатеринбурге проходит «Уральская лыжная многодневка на Кубок главы Екатеринбург». В город прилетели многие известные спортсмены, в том числе олимпийские чемпионы — Евгений Гараничев, Александр Логинов, Денис Спицов и Иван Якимушкин.

США и другие западные страны начали активно вводить санкции против России после начала спецоперации на территории Украины с 24 февраля. Против РФ были введены более 13 тысяч санкций, в том числе в сфере спорта.