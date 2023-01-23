Пермячек зовут в ретрит-путешествие с женскими практиками и вином из полыни

24 января 2023 в 14:28 Размер текста - 17 +

Мини-тур в парк «Оленьи ручьи» состоится 24—25 февраля Фото: Александр Мамаев © URA.RU Пермячек приглашают в ретрит-путешествие в природный парк «Оленьи ручьи». Мини-тур на два дня предназначен только для женщин. Об этом сообщили организаторы путешествия — пермская турфирма «РаСветТур». «Только для женщин! Путешествие для тех, кто хочет обрести гармонию и баланс, напитаться женскими энергиями, научиться несложным техникам ухода за собой, за своим телом в домашних условиях и вырваться из суеты мегаполиса», — указано в анонсе тура. В рамках ретрит-путешествия пермячкам обещают прогулки по природному парку с экскурсоводом, женские практики с мастером по массажным техникам и оздоровлению, а также банные процедуры и возможность попробовать полынное вино. Ретрит пройдет 24—25 февраля. Стоимость такого тура — 12850 рублей с человека. В стоимость включен переезд на микроавтобусе из Перми в парк и обратно, входные билеты, экскурсионное обслуживание, питание, ретрит — программа на базе отдыха и два часа посещения сауны.

Пермячек приглашают в ретрит-путешествие в природный парк «Оленьи ручьи». Мини-тур на два дня предназначен только для женщин. Об этом сообщили организаторы путешествия — пермская турфирма «РаСветТур». «Только для женщин! Путешествие для тех, кто хочет обрести гармонию и баланс, напитаться женскими энергиями, научиться несложным техникам ухода за собой, за своим телом в домашних условиях и вырваться из суеты мегаполиса», — указано в анонсе тура. В рамках ретрит-путешествия пермячкам обещают прогулки по природному парку с экскурсоводом, женские практики с мастером по массажным техникам и оздоровлению, а также банные процедуры и возможность попробовать полынное вино. Ретрит пройдет 24—25 февраля. Стоимость такого тура — 12850 рублей с человека. В стоимость включен переезд на микроавтобусе из Перми в парк и обратно, входные билеты, экскурсионное обслуживание, питание, ретрит — программа на базе отдыха и два часа посещения сауны.