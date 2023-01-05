05 января 2023
04 января 2023

На челябинской трассе М5 из-за снега встали фуры. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Водителей просят воздержаться от поездок (архивное фото) Фото:

На участке трассы М5 в Челябинской области из-за снега 6 января встали фуры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полицейского главка региона.

«Сложные погодные условия на автодороге М5-Урал. На участке с 1593 по 1585 км автодороги Москва-Челябинск идет обильный снег», — заявили в ведомстве.

По возможности водителей просят отказаться от поездки. Экипажи ДПС работают в усиленном режиме. В случае происшествий автолюбителей просят звонить по номеру 112.

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На участке трассы М5 в Челябинской области из-за снега 6 января встали фуры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. «Сложные погодные условия на автодороге М5-Урал. На участке с 1593 по 1585 км автодороги Москва-Челябинск идет обильный снег», — заявили в ведомстве. По возможности водителей просят отказаться от поездки. Экипажи ДПС работают в усиленном режиме. В случае происшествий автолюбителей просят звонить по номеру 112.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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