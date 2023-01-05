Водителей просят воздержаться от поездок (архивное фото)
На участке трассы М5 в Челябинской области из-за снега 6 января встали фуры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полицейского главка региона.
«Сложные погодные условия на автодороге М5-Урал. На участке с 1593 по 1585 км автодороги Москва-Челябинск идет обильный снег», — заявили в ведомстве.
По возможности водителей просят отказаться от поездки. Экипажи ДПС работают в усиленном режиме. В случае происшествий автолюбителей просят звонить по номеру 112.
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