На челябинской трассе М5 из-за снега встали фуры. Видео

06 января 2023 в 10:15 Размер текста - 17 +

Водителей просят воздержаться от поездок (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На участке трассы М5 в Челябинской области из-за снега 6 января встали фуры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. «Сложные погодные условия на автодороге М5-Урал. На участке с 1593 по 1585 км автодороги Москва-Челябинск идет обильный снег», — заявили в ведомстве. По возможности водителей просят отказаться от поездки. Экипажи ДПС работают в усиленном режиме. В случае происшествий автолюбителей просят звонить по номеру 112.

На участке трассы М5 в Челябинской области из-за снега 6 января встали фуры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. «Сложные погодные условия на автодороге М5-Урал. На участке с 1593 по 1585 км автодороги Москва-Челябинск идет обильный снег», — заявили в ведомстве. По возможности водителей просят отказаться от поездки. Экипажи ДПС работают в усиленном режиме. В случае происшествий автолюбителей просят звонить по номеру 112.