Лавров созвонился с новым главой МИД Китая, чтобы обсудить Украину 09 января 2023 в 16:05 Размер текста - 17 + Сергей Лавров пригласил главу МИД Китая в Москву Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава МИД России Сергей Лавров и новый глава китайского МИД Цинь Ган обсудили ситуацию на Украине в ходе телефонного разговора. Об этом сообщило министерство иностранных дел Китая. «Новый глава МИД КНР Цинь Ган выразил в телефонном разговоре готовность поддерживать тесные контакты с Лавровым», — сообщили в МИД Китая, отметив, что Пекин готов «безостановочно продвигать вперед российско-китайские отношения. В ходе телефонного разговора глава МИД России, в свою очередь, пригласил Цинь Гана посетить РФ в удобное время, а также поздравил его с назначением на новую должность и пожелал успехов на ответственном посту. Россия и Китай продолжают плотное сотрудничество во многих сферах. О готовности продолжать совместную работу и развитие заявляли как российские, так и китайские власти. В частности, о своих намерениях работать с Россией в сфере энергетики заявлял председатель КНР Си Цзиньпин. Глава МИД России Сергей Лавров и новый глава китайского МИД Цинь Ган обсудили ситуацию на Украине в ходе телефонного разговора. Об этом сообщило министерство иностранных дел Китая. «Новый глава МИД КНР Цинь Ган выразил в телефонном разговоре готовность поддерживать тесные контакты с Лавровым», — сообщили в МИД Китая, отметив, что Пекин готов «безостановочно продвигать вперед российско-китайские отношения. В ходе телефонного разговора глава МИД России, в свою очередь, пригласил Цинь Гана посетить РФ в удобное время, а также поздравил его с назначением на новую должность и пожелал успехов на ответственном посту. Россия и Китай продолжают плотное сотрудничество во многих сферах. О готовности продолжать совместную работу и развитие заявляли как российские, так и китайские власти. В частности, о своих намерениях работать с Россией в сфере энергетики заявлял председатель КНР Си Цзиньпин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям