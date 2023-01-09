Лавров созвонился с новым главой МИД Китая, чтобы обсудить Украину

Глава МИД России Сергей Лавров и новый глава китайского МИД Цинь Ган обсудили ситуацию на Украине в ходе телефонного разговора. Об этом сообщило министерство иностранных дел Китая.
«Новый глава МИД КНР Цинь Ган выразил в телефонном разговоре готовность поддерживать тесные контакты с Лавровым», — сообщили в МИД Китая, отметив, что Пекин готов «безостановочно продвигать вперед российско-китайские отношения. В ходе телефонного разговора глава МИД России, в свою очередь, пригласил Цинь Гана посетить РФ в удобное время, а также поздравил его с назначением на новую должность и пожелал успехов на ответственном посту.
Россия и Китай продолжают плотное сотрудничество во многих сферах. О готовности продолжать совместную работу и развитие заявляли как российские, так и китайские власти. В частности, о своих намерениях работать с Россией в сфере энергетики заявлял председатель КНР Си Цзиньпин.
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Глава МИД России Сергей Лавров и новый глава китайского МИД Цинь Ган обсудили ситуацию на Украине в ходе телефонного разговора. Об этом сообщило министерство иностранных дел Китая. «Новый глава МИД КНР Цинь Ган выразил в телефонном разговоре готовность поддерживать тесные контакты с Лавровым», — сообщили в МИД Китая, отметив, что Пекин готов «безостановочно продвигать вперед российско-китайские отношения. В ходе телефонного разговора глава МИД России, в свою очередь, пригласил Цинь Гана посетить РФ в удобное время, а также поздравил его с назначением на новую должность и пожелал успехов на ответственном посту. Россия и Китай продолжают плотное сотрудничество во многих сферах. О готовности продолжать совместную работу и развитие заявляли как российские, так и китайские власти. В частности, о своих намерениях работать с Россией в сфере энергетики заявлял председатель КНР Си Цзиньпин.