В ХМАО из-за морозов закроют автозимники

В Нижневартовском районе из-за похолодания до -40 градусов закрывают две зимние автодороги. Об этом рассказали в telegram-канале «Дороги Югры».
«В связи с прогнозируемым понижением температуры окружающего воздуха до -40 градусов движение транспорта по зимним автомобильным дорогам в Нижневартовском районе „п.Белорусский — с. Ларьяк“ и „с.Ларьяк — с. Ларьяк — д. Чехлоней — д. Большой Ларьяк“ временно закрывается. Дорога будет закрыта с 09:00 10 января до наступления благоприятных погодных условий», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что в Югре после новогодних праздников придет похолодание до -40 градусов. Помимо этого, госавтоинспекция региона объявила о закрытии зимника «пгт. Агириш — д. Хулимсунт» и двух ледовых переправ из-за низких температур.
Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».