08 января 2023

В ХМАО из-за морозов закроют автозимники

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, трактор, автозимник
В Нижневартовском районе закрывают два автозимника из-за морозов Фото:

В Нижневартовском районе из-за похолодания до -40 градусов закрывают две зимние автодороги. Об этом рассказали в telegram-канале «Дороги Югры».

«В связи с прогнозируемым понижением температуры окружающего воздуха до -40 градусов движение транспорта по зимним автомобильным дорогам в Нижневартовском районе „п.Белорусский — с. Ларьяк“ и „с.Ларьяк — с. Ларьяк — д. Чехлоней — д. Большой Ларьяк“ временно закрывается. Дорога будет закрыта с 09:00 10 января до наступления благоприятных погодных условий», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в Югре после новогодних праздников придет похолодание до -40 градусов. Помимо этого, госавтоинспекция региона объявила о закрытии зимника «пгт. Агириш — д. Хулимсунт» и двух ледовых переправ из-за низких температур.

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В Нижневартовском районе из-за похолодания до -40 градусов закрывают две зимние автодороги. Об этом рассказали в telegram-канале «Дороги Югры». «В связи с прогнозируемым понижением температуры окружающего воздуха до -40 градусов движение транспорта по зимним автомобильным дорогам в Нижневартовском районе „п.Белорусский — с. Ларьяк“ и „с.Ларьяк — с. Ларьяк — д. Чехлоней — д. Большой Ларьяк“ временно закрывается. Дорога будет закрыта с 09:00 10 января до наступления благоприятных погодных условий», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Югре после новогодних праздников придет похолодание до -40 градусов. Помимо этого, госавтоинспекция региона объявила о закрытии зимника «пгт. Агириш — д. Хулимсунт» и двух ледовых переправ из-за низких температур.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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