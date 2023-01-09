Инвалиды в Перми трудоустраиваются хуже, чем по стране

10 января 2023 в 06:00 Размер текста - 17 +

Трудоустроенных инвалидов в регионе меньше нормы, установленной минтрудом Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае люди с инвалидностью трудоустраиваются хуже, чем в других регионах. Об этом рассказал министр социального развития региона Павел Фокин. Он отметил, что доля занятых инвалидов в крае меньше установленной минтрудом. «Занятыми являются 13,5 тыс. человека — это больше, чем в прошлые годы. Так, доля работающих инвалидов трудоспособного возраста выросла до 22,7%. Однако, это ниже, чем в целом по стране и Приволжскому федеральному округу. Также это меньше показателя, установленного региону Министерством труда и социальной защиты России — 28,5%», — рассказал Павел Фокин на совете по делам инвалидов при губернаторе региона. В этой ситуации власти рассчитывают на цифровой сервис «Работа в России», где человек с инвалидностью может разместить резюме и выбрать вакансию, а также на центр занятости. Глава минсоца отметил, что с марта этого года работодатели с численностью не менее 35 человек займутся квотированием, что даст прирост около 400 рабочих мест для инвалидов. Он также добавил, что трудоустройство людей с инвалидностью «является обязанностью работодателей». На начало этого года число пермяков с инвалидностью составляет более 181 тыс. человек. Почти 60 тысяч из них трудоспособного возраста.

В Пермском крае люди с инвалидностью трудоустраиваются хуже, чем в других регионах. Об этом рассказал министр социального развития региона Павел Фокин. Он отметил, что доля занятых инвалидов в крае меньше установленной минтрудом. «Занятыми являются 13,5 тыс. человека — это больше, чем в прошлые годы. Так, доля работающих инвалидов трудоспособного возраста выросла до 22,7%. Однако, это ниже, чем в целом по стране и Приволжскому федеральному округу. Также это меньше показателя, установленного региону Министерством труда и социальной защиты России — 28,5%», — рассказал Павел Фокин на совете по делам инвалидов при губернаторе региона. В этой ситуации власти рассчитывают на цифровой сервис «Работа в России», где человек с инвалидностью может разместить резюме и выбрать вакансию, а также на центр занятости. Глава минсоца отметил, что с марта этого года работодатели с численностью не менее 35 человек займутся квотированием, что даст прирост около 400 рабочих мест для инвалидов. Он также добавил, что трудоустройство людей с инвалидностью «является обязанностью работодателей». На начало этого года число пермяков с инвалидностью составляет более 181 тыс. человек. Почти 60 тысяч из них трудоспособного возраста.