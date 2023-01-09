В ХМАО из-за морозов отменили занятия второй смены

В некоторых районах ХМАО температура опустилась до -37 градусов
В ряде городов и поселений ХМАО отменены занятия для учеников второй сменны из-за низкой температуры. Об этом сообщается на сайте «Госуслуги».
«В диапазоне классов с 1-го по 11-й отменили занятия в Нижневартовске, Сургуте, Лангепасе, Мегионе. С 1-го по 8-й классы отменили занятия в Салыме, Нефтеюганске, Пыть-Яхе. С 1-го по 4-й класс отменили занятия в Болчарах», — сказано в сообщении. В некоторых районах ХМАО температура опустилась до -37 градусов.
- Для учеников второй смены с 1-го по 4-й класс: Болчары.
- С 1-го по 8-й класс из-за морозов отменили занятия в населенных пунктах: Ваховск, Салым, Угут, Каюкова, Сентябрьский, Куть-Ях, Чехломей, Охтеурье, Ларьяк, Корлики, Каркатеевы, Сингапай, Чеускино, Усть-Юган, Юганская Обь, Пойковский, Нефтеюганск, Сайгатина, Пыть-Ях, Лемпино, Лянтор, Лямина, Селиярово, Сытомино, Сосновка, Сорум.
- С 1-го по 11-й класс отменили занятия в населенных пунктах: Цингалы. Горноправдинск, Боровский, Локосово, Солнечный, Барсово, Белый яр, Сургут, Радужный, Новоаганск, Варьеган, Когалым, Ульт-Ягун, Покачи, Русскинская, Тром-Аган, Федоровский, Нижнесортымский, Аган, Высокий Мыс, Покур, Зайцева Речка, Излучинск, Большетархово, Вата, Мегион, Лангепас, Нижневартовск.
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