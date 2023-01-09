В ХМАО из-за морозов отменили занятия второй смены

В некоторых районах ХМАО температура опустилась до -37 градусов Фото: Размик Закарян © URA.RU

В ряде городов и поселений ХМАО отменены занятия для учеников второй сменны из-за низкой температуры. Об этом сообщается на сайте «Госуслуги».

«В диапазоне классов с 1-го по 11-й отменили занятия в Нижневартовске, Сургуте, Лангепасе, Мегионе. С 1-го по 8-й классы отменили занятия в Салыме, Нефтеюганске, Пыть-Яхе. С 1-го по 4-й класс отменили занятия в Болчарах», — сказано в сообщении. В некоторых районах ХМАО температура опустилась до -37 градусов.