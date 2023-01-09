Тюменская мэрия разработает символику для идеологических проектов

Подведомственное тюменской мэрии агентство развития креативных индустрий совместно с представителями креативной сферы разработает узнаваемую тюменскую символику, которая будет использоваться в имиджевых и идеологических городских проектах. Об этом в своем telegram-канале заявил руководитель агентства Алексей Краев.
«Предлагаем собраться для презентации проекта „Символы Тюмени“, призванного сформировать и популяризировать образы мест и героев, являющихся символами города и региона. Планируем в результате исследований создать узнаваемых персонажей, которые будут использоваться в культурных, образовательных и других проектах, направленных на воспитание, формирование имиджа города», — сообщил Алексей Краев.
Тюменские власти всерьез озаботились имиджем города и региона после ежегодного послания губернатора. Правительственные чиновники начали заниматься брендированием территорий и собственных департаментов.
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