09 января 2023

Тюменская мэрия разработает символику для идеологических проектов

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация брендбука Тюмени. Тюмень, тюмень, бренд тюмени, брендбук тюмени
В Тюмени разработают узнаваемые символы для проектов мэрии Фото:

Подведомственное тюменской мэрии агентство развития креативных индустрий совместно с представителями креативной сферы разработает узнаваемую тюменскую символику, которая будет использоваться в имиджевых и идеологических городских проектах. Об этом в своем telegram-канале заявил руководитель агентства Алексей Краев.

«Предлагаем собраться для презентации проекта „Символы Тюмени“, призванного сформировать и популяризировать образы мест и героев, являющихся символами города и региона. Планируем в результате исследований создать узнаваемых персонажей, которые будут использоваться в культурных, образовательных и других проектах, направленных на воспитание, формирование имиджа города», — сообщил Алексей Краев.

Тюменские власти всерьез озаботились имиджем города и региона после ежегодного послания губернатора. Правительственные чиновники начали заниматься брендированием территорий и собственных департаментов.

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Подведомственное тюменской мэрии агентство развития креативных индустрий совместно с представителями креативной сферы разработает узнаваемую тюменскую символику, которая будет использоваться в имиджевых и идеологических городских проектах. Об этом в своем telegram-канале заявил руководитель агентства Алексей Краев. «Предлагаем собраться для презентации проекта „Символы Тюмени“, призванного сформировать и популяризировать образы мест и героев, являющихся символами города и региона. Планируем в результате исследований создать узнаваемых персонажей, которые будут использоваться в культурных, образовательных и других проектах, направленных на воспитание, формирование имиджа города», — сообщил Алексей Краев. Тюменские власти всерьез озаботились имиджем города и региона после ежегодного послания губернатора. Правительственные чиновники начали заниматься брендированием территорий и собственных департаментов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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