В свердловском соцфонде рассказали, когда стартуют выплаты единого пособия

В Свердловской области единое пособие получат более трех тысяч детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Регистрационная палата. Сургут, регистрационная палата, подача документов
Первые выплаты свердловские семьи получат уже на этой неделе Фото:

В Свердловской области единое пособие получат более трех тысяч детей. Первые выплаты семьи получат уже на этой неделе. Об этом URA.RU сообщили в свердловском соцфонде.

«Всего к настоящему времени поступило более 30 тысяч заявлений на новую выплату. На данный момент уже одобрили выплаты более чем на 3 тысячи детей до 17 лет. С учетом действующих сроков предоставления единого пособия первые выплаты семьи получат в течение этой недели», — сказано в сообщении.

С 1 января 2023 в России действует закон о введении единого ежемесячного пособия для семей с детьми. Для получения пособия доход всех членов семьи должен быть ниже прожиточного минимума.

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В Свердловской области единое пособие получат более трех тысяч детей. Первые выплаты семьи получат уже на этой неделе. Об этом URA.RU сообщили в свердловском соцфонде. «Всего к настоящему времени поступило более 30 тысяч заявлений на новую выплату. На данный момент уже одобрили выплаты более чем на 3 тысячи детей до 17 лет. С учетом действующих сроков предоставления единого пособия первые выплаты семьи получат в течение этой недели», — сказано в сообщении. С 1 января 2023 в России действует закон о введении единого ежемесячного пособия для семей с детьми. Для получения пособия доход всех членов семьи должен быть ниже прожиточного минимума.
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© Служба новостей «URA.RU»
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