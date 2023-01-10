В свердловском соцфонде рассказали, когда стартуют выплаты единого пособия

В Свердловской области единое пособие получат более трех тысяч детей

Первые выплаты свердловские семьи получат уже на этой неделе Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Свердловской области единое пособие получат более трех тысяч детей. Первые выплаты семьи получат уже на этой неделе. Об этом URA.RU сообщили в свердловском соцфонде.

«Всего к настоящему времени поступило более 30 тысяч заявлений на новую выплату. На данный момент уже одобрили выплаты более чем на 3 тысячи детей до 17 лет. С учетом действующих сроков предоставления единого пособия первые выплаты семьи получат в течение этой недели», — сказано в сообщении.

С 1 января 2023 в России действует закон о введении единого ежемесячного пособия для семей с детьми. Для получения пособия доход всех членов семьи должен быть ниже прожиточного минимума.