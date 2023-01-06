Куда сходить в Перми любителям компьютерных игр

Прогулки по Луне, виртуальный страйкбол и гоночный симулятор

07 января 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

В компьютерных клубах пермяки могут поиграть в самые современные игры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новый год и длинные выходные — это не только возможность выспаться, но и устроить себе, друзьям и родственникам необычный досуг. Например, погрузиться в виртуальную реальность или почувствовать себя спортсменом-гонщиком. В подборке URA.RU — подборка мест, где можно провести время за компьютерными играми и виртуальными развлечениями. Прогулки по Луне и погружение на дно Атлантики Очки виртуальной реальности позволяют играть как одному, так и в компании друзей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В пермском клубе «Игровое пространство» горожане могут развлечься, приняв участие в VR-квестах. Шлемы виртуальной реальности позволяют играть как одному, так и в компании друзей. Посетителям на выбор предлагают спортивные VR-развлечения, игры в жанрах «хоррор», экшн, детские аттракционы. Также в клубе можно отправиться в виртуальные путешествия. Например, погулять по равнинам Марса или Луны, нырнуть на дно Атлантического океана, увидеть египетские пирамиды, Эйфелеву башню и другие мировые достопримечательности. Помимо игр, все желающие могут ознакомиться с образовательными программами. Среди них — экскурсия по кровеносной системе человека, симуляция полета человека в космос и научное путешествие внутри химии эмоций человеческого мозга. Находится клуб в Индустриальном районе, на улице Мира, 65. Виртуальный симулятор страйкбола и лазертага В компьютерных клубах можно поиграть в виртуальный страйкбол Фото: Денис Моргунов © URA.RU Арена виртуальной реальности Warpoint предлагает пермякам принять участие в виртуальном сражении. Для победы в симуляторе страйкбола необходимо активно двигаться, прятаться за укрытиями, быстро перемещаться. Участники делятся на две команды, максимальное количество игроков — 10 человек. Командные очки начисляются за уничтожение противников. По окончанию каждого раунда появляется окно статистики. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество очков. Виртуальное развлечение подходит для всех возрастов, поэтому принять участие в компьютерном сражении могут как взрослые, так и дети. На такой арене можно отметить день рождения, провести корпоратив или тимбилдинг. Расположена арена Warpoint в Дзержинском районе Перми, на улице Папанинцев, 17. VR-игры для больших компаний Пермский центр виртуальной реальности Post-Scriptum может развлечь посетителей, предложив более 60 VR-игр в жанре приключений, ужасов и головоломок. Также среди предложений имеются музыкальные виртуальные развлечения. Центр разделен на две игровые зоны для семейного и корпоративного отдыха на 12 человек. Играть разрешается детям от восьми лет, в сопровождении взрослых. Игровое пространство выстроено таким образом, что при выходе за игровой периметр шлем сам поставит перед игроком виртуальную стену с просьбой вернуться обратно. Для большего спокойствия и уюта стены в центре мягкие. Изучить интерьер можно на сайте заведения, где выложена 3D-экскурсия. Находится центр Post-Scriptum в центре Перми, на Комсомольском проспекте, 56. Развлечения для поклонников киберспорта В Перми есть залы, где можно проводить соревнования по киберспортивным дисциплинам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермский компьютерный клуб Prime Gaming позиционирует себя как центр притяжения для профессиональных киберспортсменов. Для таких игроков в заведении оборудованы два основных игровых зала и помещение для тренировок киберспортивными командами. Также имеется зона с игровыми консолями PlayStation 5. Клуб круглосуточный, поэтому любители киберспортивных развлечений могут с понедельника по четверг проводить ночные игровые сессии. В группе клуба в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что в распоряжение игроков предоставляются 20 персональных компьютеров топовой конфигурации и другое современное оборудование для игр. Расположен клуб в Перми, по адресу улица Пушкина, 17а. Гоночный симулятор и онлайн-кинотеатр В клубах можно развлечься с помощью симулятора автомобильных гонок Фото: Александр Ельчищев © URA.RU В пермском игровом центре GamaGama посетителям предлагают развлечься играми на персональных компьютерах и консолях PlayStation 4 Pro, Xbox One X и Nintendo Switch. По данным сайта заведения, игровой центр оборудован с вниманием к мелочам. В их числе называются изогнутые мониторы, которые можно настроить под любой угол обзора и играть даже полулежа. Любителям гонок предлагаются руль и водительское кресло для симуляции езды. Ну, а поклонники фильмов и сериалов смогут воспользоваться услугами онлайн-кинотеатра. Для этого в залах клуба установлены проекторы и большие экраны. Также в числе предложений — возможность поиграть в игры по технологии PlayLink, используя вместо джойстика собственный смартфон или планшет, на которые нужно скачать специальное приложение. Находится клуб GamaGama в Перми, по адресу Бершетский переулок, 4. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новый год и длинные выходные — это не только возможность выспаться, но и устроить себе, друзьям и родственникам необычный досуг. Например, погрузиться в виртуальную реальность или почувствовать себя спортсменом-гонщиком. В подборке URA.RU — подборка мест, где можно провести время за компьютерными играми и виртуальными развлечениями. Прогулки по Луне и погружение на дно Атлантики В пермском клубе «Игровое пространство» горожане могут развлечься, приняв участие в VR-квестах. Шлемы виртуальной реальности позволяют играть как одному, так и в компании друзей. Посетителям на выбор предлагают спортивные VR-развлечения, игры в жанрах «хоррор», экшн, детские аттракционы. Также в клубе можно отправиться в виртуальные путешествия. Например, погулять по равнинам Марса или Луны, нырнуть на дно Атлантического океана, увидеть египетские пирамиды, Эйфелеву башню и другие мировые достопримечательности. Помимо игр, все желающие могут ознакомиться с образовательными программами. Среди них — экскурсия по кровеносной системе человека, симуляция полета человека в космос и научное путешествие внутри химии эмоций человеческого мозга. Находится клуб в Индустриальном районе, на улице Мира, 65. Виртуальный симулятор страйкбола и лазертага Арена виртуальной реальности Warpoint предлагает пермякам принять участие в виртуальном сражении. Для победы в симуляторе страйкбола необходимо активно двигаться, прятаться за укрытиями, быстро перемещаться. Участники делятся на две команды, максимальное количество игроков — 10 человек. Командные очки начисляются за уничтожение противников. По окончанию каждого раунда появляется окно статистики. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество очков. Виртуальное развлечение подходит для всех возрастов, поэтому принять участие в компьютерном сражении могут как взрослые, так и дети. На такой арене можно отметить день рождения, провести корпоратив или тимбилдинг. Расположена арена Warpoint в Дзержинском районе Перми, на улице Папанинцев, 17. VR-игры для больших компаний Пермский центр виртуальной реальности Post-Scriptum может развлечь посетителей, предложив более 60 VR-игр в жанре приключений, ужасов и головоломок. Также среди предложений имеются музыкальные виртуальные развлечения. Центр разделен на две игровые зоны для семейного и корпоративного отдыха на 12 человек. Играть разрешается детям от восьми лет, в сопровождении взрослых. Игровое пространство выстроено таким образом, что при выходе за игровой периметр шлем сам поставит перед игроком виртуальную стену с просьбой вернуться обратно. Для большего спокойствия и уюта стены в центре мягкие. Изучить интерьер можно на сайте заведения, где выложена 3D-экскурсия. Находится центр Post-Scriptum в центре Перми, на Комсомольском проспекте, 56. Развлечения для поклонников киберспорта Пермский компьютерный клуб Prime Gaming позиционирует себя как центр притяжения для профессиональных киберспортсменов. Для таких игроков в заведении оборудованы два основных игровых зала и помещение для тренировок киберспортивными командами. Также имеется зона с игровыми консолями PlayStation 5. Клуб круглосуточный, поэтому любители киберспортивных развлечений могут с понедельника по четверг проводить ночные игровые сессии. В группе клуба в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что в распоряжение игроков предоставляются 20 персональных компьютеров топовой конфигурации и другое современное оборудование для игр. Расположен клуб в Перми, по адресу улица Пушкина, 17а. Гоночный симулятор и онлайн-кинотеатр В пермском игровом центре GamaGama посетителям предлагают развлечься играми на персональных компьютерах и консолях PlayStation 4 Pro, Xbox One X и Nintendo Switch. По данным сайта заведения, игровой центр оборудован с вниманием к мелочам. В их числе называются изогнутые мониторы, которые можно настроить под любой угол обзора и играть даже полулежа. Любителям гонок предлагаются руль и водительское кресло для симуляции езды. Ну, а поклонники фильмов и сериалов смогут воспользоваться услугами онлайн-кинотеатра. Для этого в залах клуба установлены проекторы и большие экраны. Также в числе предложений — возможность поиграть в игры по технологии PlayLink, используя вместо джойстика собственный смартфон или планшет, на которые нужно скачать специальное приложение. Находится клуб GamaGama в Перми, по адресу Бершетский переулок, 4.