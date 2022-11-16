Пермякам предлагают купить клуб игровой франшизы CyberX за 6,5 миллиона рублей

Действующий игровой клуб находится в самом центре города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми выставлен на продажу клуб популярной российской киберспортивной сети, расположенный поблизости от городской эспланады. Продавец предлагает приобрести бизнес за 6,5 миллиона рублей. Объявление о продаже размещено на сайте «Авито».

«Продается готовый бизнес. Компьютерный клуб франшизной сети CyberX. Можно работать как под именем франшизы, так и снять вывески и разместить свое название. Стандартный зал на 15 компьютеров, VIP-комната на пять компьютеров, зона для PlayStation 4 Pro с 4К плазмой», — говорится в объявлении.

Продавец также уточняет, что в помещении работает высокоскоростной интернет, имеются система видеонаблюдения с удаленным доступом и сигнализация с кнопкой вызова охраны. В объявлении также указаны подробные технические характеристики имеющегося в клубе компьютерного оборудования.

По данным официального сайта, компания CyberX была создана в 2017 году. С того времени по франшизе было открыто около 150 компьютерных клубов по всей России. Средний месячный доход одного заведения составляет около четверти миллиона рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что легальный игровой клуб выставлен на продажу в Индустриальном районе Перми. Бизнес продавец готов отдать за полмиллиона рублей.