Пермские турфирмы повышают цены на путешествия по краю

13 января 2023 в 16:24 Размер текста - 17 +

Туры по Уралу станут дороже, чем в прошлом году Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Пермяки могут столкнуться с ощутимым с ростом цен на путешествия по краю. Об этом URA.RU сообщил главный инструктор пермской компании, организующей активный отдых по Уралу, Николай. По его словам, причиной стало удорожание транспортных услуг. «В этом году водители автобусов называют цену заброски до туристических мест намного выше, чем в прошлом. Искал в праздники выгодного перевозчика на маршрут в Челябинскую область. Год назад в это же время цены у водителей были в пределах 35-40 тысяч рублей, в этом стали ровно на 10 тысяч больше — от 45 до 50 тысяч», — говорит Николай. Водители повышение тарифов объясняют ростом цен на бензин. Из-за роста расходов на транспорт туристическим компаниям приходится повышать цены для клиентов. Некоторые отказываются от туров. «Когда люди видят, что цены стали выше, они отказываются сразу. Спрашивают почему так дорого, говорят, что в прошлом году было дешевле», — объясняет Николай. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в пермских фирмах начались продажи летних туров по Уралу. Любители активного отдыха могут заранее забронировать место на сплаве или в походе.

Пермяки могут столкнуться с ощутимым с ростом цен на путешествия по краю. Об этом URA.RU сообщил главный инструктор пермской компании, организующей активный отдых по Уралу, Николай. По его словам, причиной стало удорожание транспортных услуг. «В этом году водители автобусов называют цену заброски до туристических мест намного выше, чем в прошлом. Искал в праздники выгодного перевозчика на маршрут в Челябинскую область. Год назад в это же время цены у водителей были в пределах 35-40 тысяч рублей, в этом стали ровно на 10 тысяч больше — от 45 до 50 тысяч», — говорит Николай. Водители повышение тарифов объясняют ростом цен на бензин. Из-за роста расходов на транспорт туристическим компаниям приходится повышать цены для клиентов. Некоторые отказываются от туров. «Когда люди видят, что цены стали выше, они отказываются сразу. Спрашивают почему так дорого, говорят, что в прошлом году было дешевле», — объясняет Николай. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в пермских фирмах начались продажи летних туров по Уралу. Любители активного отдыха могут заранее забронировать место на сплаве или в походе.