Прокуратура заставила челябинских коммунальщиков пересчитать тарифы за тепло

12 января 2023 в 16:53 Размер текста - 17 +

Жильцам многоквартирных домов произвели перерасчет за тепло на 2 млн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Коркино (Челябинская область) прокуратура заставила компанию ООО «Фабрика ЮжУралКартон» пересчитать тарифы за тепло, которые предприятие незаконно начисляла жителям 12 многоквартирных домов. Об этом 12 января сообщает официальный сайт генпрокуратуры РФ. «ООО „Фабрика ЮжУралКартон“ предоставляет услуги теплоснабжения жильцам 12 многоквартирных домов. В нарушение закона о тарифном регулировании, с июля по декабрь 2022 года, компания начисляла населению платежей за тепловую энергию без учета льгот для физических лиц», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства. В прокуратуре отмечают, что в результате прокурорского вмешательства жильцам многоквартирных домов произвели перерасчет за тепло на сумму более 2 млн рублей. Виновные должностные лица компании привлечены к дисциплинарной ответственности.

В Коркино (Челябинская область) прокуратура заставила компанию ООО «Фабрика ЮжУралКартон» пересчитать тарифы за тепло, которые предприятие незаконно начисляла жителям 12 многоквартирных домов. Об этом 12 января сообщает официальный сайт генпрокуратуры РФ. «ООО „Фабрика ЮжУралКартон“ предоставляет услуги теплоснабжения жильцам 12 многоквартирных домов. В нарушение закона о тарифном регулировании, с июля по декабрь 2022 года, компания начисляла населению платежей за тепловую энергию без учета льгот для физических лиц», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства. В прокуратуре отмечают, что в результате прокурорского вмешательства жильцам многоквартирных домов произвели перерасчет за тепло на сумму более 2 млн рублей. Виновные должностные лица компании привлечены к дисциплинарной ответственности.