Знаменитый екатеринбургский пивовар покончил с собой

Причиной смерти екатеринбургского пивовара Ивана Полушкина стало самоубийство

Коллеги говорят, что у талантливого пивовара было много планов и творческих замыслов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Причиной смерти известного в Екатеринбурге пивовара Ивана Полушкина, о которой сообщалось на этой неделе, стало самоубийство. Трагедия произошла в городе Заречный (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщили сразу три источника, близкие к семье покойного.

«Иван Полушкин свел счеты с жизнью. Что могло послужить причиной, никто не представляет», — сказал один из знакомых пивовара. «Да, Иван покончил с собой. Его тело нашла жена в гараже, куда он ушел ремонтировать свою машину. Никто не понимает, что толкнуло Ивана на этот шаг. Внешне все было хорошо: это был молодой, цветущий, красивый, преуспевающий мужчина», — поделился второй собеседник.

За комментарием URA.RU обратилось в пресс-службу следственного комитета России по Свердловской области. На момент публикации ответ получен не был.

В тусовке обсуждают, что Иван Полушкин был ранимым и чувствительным человеком. «Он очень близко к сердцу воспринимал все происходящие нынче события. Не хватило сил, чтобы все принять и пережить, не выдержал», — сказал третий человек, близкий к семье.

В Екатеринбурге Иван Полушкин основал пивоварню Jaws Brewery, которая известна в России своим крафтовым пивом. Он изобрел сорт «Атомная прачечная», прославив пивоварню за пределами Урала. С 2020 года Полушкин трудился в пивоварне Red Rocket Brewery главным технологом. Коллеги по цеху со всей страны помогли семье с организацией похорон.