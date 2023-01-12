Квартиры в современных ЖК Грузии стоят от 25 до 35 тысяч долларов Фото: Сергей Заикин © URA.RU

Челябинцы стали вдвое чаще покупать апартаменты в новых ЖК в Грузии. За последний год спрос и цена на подобную недвижимость выросли вдвое, рассказала URA.RU риелтор Татьяна Гоголева.

«Сейчас у жителей Челябинска особенно популярна Грузия, которая нам близкая, родная, в этой стране разговаривают на русском языке, и море есть, и недвижимость можно покупать. Сейчас цены на недвижимость там выросли, но все равно это доступно. Номер в апартаментах в современном ЖК стоит от 25 до 35 тысяч долларов», — сообщила риелтор.

По ее словам, при выборе жилья в Грузии челябинцы чаще всего обращают внимание на то, в каком городе располагается объект. Недвижимость в Грузии челябинцы предпочитают покупать в современных жилых комплексах, которые строят отели с мировым именем. Инфраструктура такого отельного комплекса включает в себя бассейн, спортзал, сауну, детскую комнату, магазин, ресепшен и ресторан. Сейчас такие объекты приобретают айти-специалисты из Челябинска, жители Челябинской области, работающие на удаленке, и горожане, желающие уехать по политическим соображениям.

Осенью 2022 года челябинцы начали скупать в Турции квартиры по выгодной цене. Высоким спросом пользовались квартиры площадью до 50 квадратных метров и стоимостью до 48-50 тысяч долларов.

При выборе жилья в Грузии челябинцы чаще всего обращают внимание на город и близость в морю Фото: сайт «Авито»

Недвижимость в Грузии приобретают айти-специалисты из Челябинска, жители Челябинской области, работающие на удаленке, и горожане, желающие уехать по политическим соображениям Фото: сайт «Авито»

Недвижимость в Грузии челябинцы предпочитают покупать в современных жилых комплексах, которые строят отели с мировым именем Фото: сайт «Авито»

В ЖК отельного типа есть бассейн, спортзал, сауна, детская комната, магазин, ресепшен и ресторан Фото: сайт «Авито»