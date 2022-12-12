12 декабря 2022

Челябинцы скупают в Турции недвижимость по выгодной цене

© Служба новостей «URA.RU»
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Турция 2020. Пермь, отель, море, турция, путешествия, отдых, туризм
Спросом пользуются квартиры площадью до 50 квадратных метров Фото:

Челябинцы скупают в Турции квартиры по выгодной цене. Высоким спросом пользуются квартиры площадью до 50 квадратных метров и стоимостью до 48-50 тысяч долларов, рассказала URA.RU риелтор Татьяна Гоголева.

«Челябинцев очень интересует недвижимость в Турции. Клиентам нравится, когда в этой стране можно купить недвижимость стоимостью от 48-50 тысяч долларов, при этом покупателей интересуют квартиры площадью около 50 квадратных метров, это интересно в плане инвестиций, если есть такая возможность», — поделилась риелтор.

По словам челябинского риелтора, чаще всего покупателям нужны квартиры с ремонтом, кухонным гарнитуром и инфраструктурой в комплексе от застройщика. Если это новое жилье, то квартиры должны быть в чистовой отделке.

В октябре 2022 у челябинцев появилась тенденция к продаже недвижимости с целью покупки квартир за рубежом. Жители Челябинска вдвое активнее начали покупать недвижимость в Грузии, Турции и на Северном Кипре.

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Челябинцы скупают в Турции квартиры по выгодной цене. Высоким спросом пользуются квартиры площадью до 50 квадратных метров и стоимостью до 48-50 тысяч долларов, рассказала URA.RU риелтор Татьяна Гоголева. «Челябинцев очень интересует недвижимость в Турции. Клиентам нравится, когда в этой стране можно купить недвижимость стоимостью от 48-50 тысяч долларов, при этом покупателей интересуют квартиры площадью около 50 квадратных метров, это интересно в плане инвестиций, если есть такая возможность», — поделилась риелтор. По словам челябинского риелтора, чаще всего покупателям нужны квартиры с ремонтом, кухонным гарнитуром и инфраструктурой в комплексе от застройщика. Если это новое жилье, то квартиры должны быть в чистовой отделке. В октябре 2022 у челябинцев появилась тенденция к продаже недвижимости с целью покупки квартир за рубежом. Жители Челябинска вдвое активнее начали покупать недвижимость в Грузии, Турции и на Северном Кипре.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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