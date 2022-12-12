Челябинцы скупают в Турции недвижимость по выгодной цене

Спросом пользуются квартиры площадью до 50 квадратных метров Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

Челябинцы скупают в Турции квартиры по выгодной цене. Высоким спросом пользуются квартиры площадью до 50 квадратных метров и стоимостью до 48-50 тысяч долларов, рассказала URA.RU риелтор Татьяна Гоголева.

«Челябинцев очень интересует недвижимость в Турции. Клиентам нравится, когда в этой стране можно купить недвижимость стоимостью от 48-50 тысяч долларов, при этом покупателей интересуют квартиры площадью около 50 квадратных метров, это интересно в плане инвестиций, если есть такая возможность», — поделилась риелтор.

По словам челябинского риелтора, чаще всего покупателям нужны квартиры с ремонтом, кухонным гарнитуром и инфраструктурой в комплексе от застройщика. Если это новое жилье, то квартиры должны быть в чистовой отделке.

В октябре 2022 у челябинцев появилась тенденция к продаже недвижимости с целью покупки квартир за рубежом. Жители Челябинска вдвое активнее начали покупать недвижимость в Грузии, Турции и на Северном Кипре.