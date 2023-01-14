14 января 2023
13 января 2023

В полиции рассказали подробности о погибших при пожаре в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в пожаре на улице Пархоменко погибли пенсионерка с сыном
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в садовом товариществе Южный. Екатеринбург, пожар в саду, горит дача
Инцидент произошел утром 15 января на улице Пархоменко Фото:

В Екатеринбурге при пожаре, случившемся 15 января на улице Пархоменко, погибли 74-летняя пенсионерка и ее 44-летний сын. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«По предварительным данным, погибшими являются пенсионерка и ее 44-летний сын. В доме печное отопление. Подробности выясняются», — говорится в сообщении полковника Горелых.

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, тела умерших будут направлены на экспертизу для установления точной причины смерти. «Предположительно, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем. Сейчас проводится осмотр места происшествия», — резюмировал Александр Шульга.

О пожаре стало известно утром 15 января. На площади 70 квадратных метров сгорел жилой дом, сообщали в региональном МЧС. При проливке и разборке сгоревших конструкций были обнаружены два человека без признаков жизни.

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В Екатеринбурге при пожаре, случившемся 15 января на улице Пархоменко, погибли 74-летняя пенсионерка и ее 44-летний сын. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «По предварительным данным, погибшими являются пенсионерка и ее 44-летний сын. В доме печное отопление. Подробности выясняются», — говорится в сообщении полковника Горелых. Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, тела умерших будут направлены на экспертизу для установления точной причины смерти. «Предположительно, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем. Сейчас проводится осмотр места происшествия», — резюмировал Александр Шульга. О пожаре стало известно утром 15 января. На площади 70 квадратных метров сгорел жилой дом, сообщали в региональном МЧС. При проливке и разборке сгоревших конструкций были обнаружены два человека без признаков жизни.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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