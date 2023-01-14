В Екатеринбурге в Нижне-Исетском районе на улице Пархоменко загорелся частным дом. В пожаре погибли два человека. Об этом URA.RU сообщили в МЧС по Свердловской области.
«Информация о пожаре на пульт дежурного поступила в 9:54 по местному времени. На площади 70 квадратных метров сгорел жилой дом. При проливке и разборке сгоревших конструкций обнаружены два человека без признаков жизни», — говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что в 10:35 пожар удалось локализовать, а спустя семь минут ликвидировать открытое горение. «В ликвидации пожара задействованы три единицы техники и 11 человек личного состава», — добавили в региональном МЧС.
Ранее URA.RU писало про пожар в Камышлове в доме по улице Высокой, в котором погибли трое детей. Семье выплатят пособие на погребение.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».