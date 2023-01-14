14 января 2023
13 января 2023

В Екатеринбурге в пожаре в жилом доме погибли два человека. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, пламя, огонь, окно, горящий дом, дом горит
Загорелся жилой дом на улице Пархоменко (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в Нижне-Исетском районе на улице Пархоменко загорелся частным дом. В пожаре погибли два человека. Об этом URA.RU сообщили в МЧС по Свердловской области.

«Информация о пожаре на пульт дежурного поступила в 9:54 по местному времени. На площади 70 квадратных метров сгорел жилой дом. При проливке и разборке сгоревших конструкций обнаружены два человека без признаков жизни», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что в 10:35 пожар удалось локализовать, а спустя семь минут ликвидировать открытое горение. «В ликвидации пожара задействованы три единицы техники и 11 человек личного состава», — добавили в региональном МЧС.

Ранее URA.RU писало про пожар в Камышлове в доме по улице Высокой, в котором погибли трое детей. Семье выплатят пособие на погребение.

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В Екатеринбурге в Нижне-Исетском районе на улице Пархоменко загорелся частным дом. В пожаре погибли два человека. Об этом URA.RU сообщили в МЧС по Свердловской области. «Информация о пожаре на пульт дежурного поступила в 9:54 по местному времени. На площади 70 квадратных метров сгорел жилой дом. При проливке и разборке сгоревших конструкций обнаружены два человека без признаков жизни», — говорится в сообщении. В ведомстве сообщили, что в 10:35 пожар удалось локализовать, а спустя семь минут ликвидировать открытое горение. «В ликвидации пожара задействованы три единицы техники и 11 человек личного состава», — добавили в региональном МЧС. Ранее URA.RU писало про пожар в Камышлове в доме по улице Высокой, в котором погибли трое детей. Семье выплатят пособие на погребение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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