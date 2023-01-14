В Екатеринбурге в пожаре в жилом доме погибли два человека. Видео

15 января 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

Загорелся жилой дом на улице Пархоменко (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге в Нижне-Исетском районе на улице Пархоменко загорелся частным дом. В пожаре погибли два человека. Об этом URA.RU сообщили в МЧС по Свердловской области. «Информация о пожаре на пульт дежурного поступила в 9:54 по местному времени. На площади 70 квадратных метров сгорел жилой дом. При проливке и разборке сгоревших конструкций обнаружены два человека без признаков жизни», — говорится в сообщении. В ведомстве сообщили, что в 10:35 пожар удалось локализовать, а спустя семь минут ликвидировать открытое горение. «В ликвидации пожара задействованы три единицы техники и 11 человек личного состава», — добавили в региональном МЧС. Ранее URA.RU писало про пожар в Камышлове в доме по улице Высокой, в котором погибли трое детей. Семье выплатят пособие на погребение.

В Екатеринбурге в Нижне-Исетском районе на улице Пархоменко загорелся частным дом. В пожаре погибли два человека. Об этом URA.RU сообщили в МЧС по Свердловской области. «Информация о пожаре на пульт дежурного поступила в 9:54 по местному времени. На площади 70 квадратных метров сгорел жилой дом. При проливке и разборке сгоревших конструкций обнаружены два человека без признаков жизни», — говорится в сообщении. В ведомстве сообщили, что в 10:35 пожар удалось локализовать, а спустя семь минут ликвидировать открытое горение. «В ликвидации пожара задействованы три единицы техники и 11 человек личного состава», — добавили в региональном МЧС. Ранее URA.RU писало про пожар в Камышлове в доме по улице Высокой, в котором погибли трое детей. Семье выплатят пособие на погребение.