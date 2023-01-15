В Челябинской области выделили землю под новые ЖК

В Челябинской области выдели землю под новые ЖК

Новые ЖК будут построены в рамках проекта КРТ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Госкорпорация «ДОМ.РФ» передаст через свои аукционы участки в Челябинской области под строительство новых микрорайонов. Соответствующую документацию утвердила правительственная комиссия на очередном заседании, сообщается на сайте госкорпорации.

«Реализация очередных проектов КРТ запланирована в Иркутской, Челябинской, Ярославской областях и Республике Марий Эл. Под комплексное развитие „ДОМ.РФ“ в общей сложности передано 184 га земли», — сообщается на сайте.

В рамках данных проектов будет построено более 1 млн 200 тысяч квадратных метров жилья. Возведут жилые дома разного типа и этажности, инфраструктурные и социально-значимые объекты. Также будет благоустроена территория.

В Челябинской области в рамках проектов КРТ до 2030 года планируется построить более 3 млн квадратных метров жилья. Об этом заявил заместитель генерального директора «ДОМ.РФ» Денис Филиппов.