15 января 2023

В Челябинской области выделили землю под новые ЖК

В Челябинской области выдели землю под новые ЖК
© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка Текслера по недостроенным домам. Челябинск, балкон, недвижимость, недвижимость, новостройки, жилье, абстрактно
Новые ЖК будут построены в рамках проекта КРТ Фото:

Госкорпорация «ДОМ.РФ» передаст через свои аукционы участки в Челябинской области под строительство новых микрорайонов. Соответствующую документацию утвердила правительственная комиссия на очередном заседании, сообщается на сайте госкорпорации.

«Реализация очередных проектов КРТ запланирована в Иркутской, Челябинской, Ярославской областях и Республике Марий Эл. Под комплексное развитие „ДОМ.РФ“ в общей сложности передано 184 га земли», — сообщается на сайте.

В рамках данных проектов будет построено более 1 млн 200 тысяч квадратных метров жилья. Возведут жилые дома разного типа и этажности, инфраструктурные и социально-значимые объекты. Также будет благоустроена территория.

В Челябинской области в рамках проектов КРТ до 2030 года планируется построить более 3 млн квадратных метров жилья. Об этом заявил заместитель генерального директора «ДОМ.РФ» Денис Филиппов.

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Госкорпорация «ДОМ.РФ» передаст через свои аукционы участки в Челябинской области под строительство новых микрорайонов. Соответствующую документацию утвердила правительственная комиссия на очередном заседании, сообщается на сайте госкорпорации. «Реализация очередных проектов КРТ запланирована в Иркутской, Челябинской, Ярославской областях и Республике Марий Эл. Под комплексное развитие „ДОМ.РФ“ в общей сложности передано 184 га земли», — сообщается на сайте. В рамках данных проектов будет построено более 1 млн 200 тысяч квадратных метров жилья. Возведут жилые дома разного типа и этажности, инфраструктурные и социально-значимые объекты. Также будет благоустроена территория. В Челябинской области в рамках проектов КРТ до 2030 года планируется построить более 3 млн квадратных метров жилья. Об этом заявил заместитель генерального директора «ДОМ.РФ» Денис Филиппов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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