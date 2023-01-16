Задержанного ФСБ вице-мэра Магнитогорска отказались выпускать из СИЗО

Дмитрий Гаврилов пробудет в СИЗО минимум до середины февраля Фото: Илья Московец © URA.RU

Вице-мэру Магнитогорска (Челябинская область) Дмитрию Гаврилову, задержанному ФСБ по подозрению в получении взятки, отказали в изменении меры пресечения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, 17 января областной суд оставил в силе решение о продлении нахождения Гаврилова под стражей до середины февраля 2023 года.

«Сторона защиты просила изменить меру пресечения на домашний арест. По результатам апелляционного рассмотрения избранная мера пресечения оставлена без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Гаврилов был задержан в середине сентября 2022 года. Вместе с ним также задержали директора муниципального предприятия «Магнитогорскинвестрой» Дениса Кравченко и экс-директора фирмы, занимающейся ремонтом дорог, Сергея Бондаренко. По версии следствия, Гаврилов и Кравченко получили от Бондаренко 1,5 млн рублей за подписание контрактов с его фирмой.