16 января 2023

ОНФ жалуется замгенпрокурору РФ на сотрудников прокуратуры ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание законодательного собрания. Знакомство с новым прокурором Андреем Юмшановым. Пермь, зайцев сергей
ОНФ пожаловалось замгенпрокурору РФ Сергею Зайцеву на работу окружной прокуратуры Фото:

Общероссийский народный фронт ХМАО направил жалобу заместителю генерального прокурора РФ Сергею Зайцеву на ненадлежащее исполнение должностных обязанностей сотрудниками окружной прокуратуры. Об этом рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Югре Виктор Снисаренко.

«В Нижневартовске действовало несколько газозаправочных станций, у которых не было лицензий. Мы направили обращение в прокуратуру, чтобы была проведена проверка. Прокуратура направила обращения в другие органы и администрацию. Нам ответили, что нарушений нет или это не их компетенция. Считаем, что данные подходы к вопросам, касающиеся безопасности, неправильны», — сказал Снисаренко в telegram-канале «Народный фронт | ХМАО-Югра».

В пресс-службу прокуратуры ХМАО был направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Летом прошлого года эксперты общенародного фронта нашли 10 нелегальных автомобильных газозаправочных станций. По мнению ОНФ, такие заправки есть в Салыме, Пыть-Яхе и Сургуте, но больше всего их в Нижневартовске.

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Общероссийский народный фронт ХМАО направил жалобу заместителю генерального прокурора РФ Сергею Зайцеву на ненадлежащее исполнение должностных обязанностей сотрудниками окружной прокуратуры. Об этом рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Югре Виктор Снисаренко. «В Нижневартовске действовало несколько газозаправочных станций, у которых не было лицензий. Мы направили обращение в прокуратуру, чтобы была проведена проверка. Прокуратура направила обращения в другие органы и администрацию. Нам ответили, что нарушений нет или это не их компетенция. Считаем, что данные подходы к вопросам, касающиеся безопасности, неправильны», — сказал Снисаренко в telegram-канале «Народный фронт | ХМАО-Югра». В пресс-службу прокуратуры ХМАО был направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил. Летом прошлого года эксперты общенародного фронта нашли 10 нелегальных автомобильных газозаправочных станций. По мнению ОНФ, такие заправки есть в Салыме, Пыть-Яхе и Сургуте, но больше всего их в Нижневартовске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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