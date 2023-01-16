ОНФ жалуется замгенпрокурору РФ на сотрудников прокуратуры ХМАО

ОНФ пожаловалось замгенпрокурору РФ Сергею Зайцеву на работу окружной прокуратуры Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Общероссийский народный фронт ХМАО направил жалобу заместителю генерального прокурора РФ Сергею Зайцеву на ненадлежащее исполнение должностных обязанностей сотрудниками окружной прокуратуры. Об этом рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Югре Виктор Снисаренко.

«В Нижневартовске действовало несколько газозаправочных станций, у которых не было лицензий. Мы направили обращение в прокуратуру, чтобы была проведена проверка. Прокуратура направила обращения в другие органы и администрацию. Нам ответили, что нарушений нет или это не их компетенция. Считаем, что данные подходы к вопросам, касающиеся безопасности, неправильны», — сказал Снисаренко в telegram-канале «Народный фронт | ХМАО-Югра».

В пресс-службу прокуратуры ХМАО был направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Летом прошлого года эксперты общенародного фронта нашли 10 нелегальных автомобильных газозаправочных станций. По мнению ОНФ, такие заправки есть в Салыме, Пыть-Яхе и Сургуте, но больше всего их в Нижневартовске.