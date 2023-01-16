16 января 2023

Челябинских автоинспекторов задержали за взятки

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Автоинспекторы были уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям Фото:

Двоих сотрудников ОГИБДД по Сосновскому району Челябинской области задержали за получение взяток от автомобилистов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по Челябинской области, инспекторы за вознаграждение отпускали нарушителей.

«Обвиняемые получили взятки в сумме 50 тысяч рублей от двух местных жителей за не привлечение к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили URA.RU в СКР по региону.

В ведомстве отметили, что преступление было выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД по региону. Они же сопровождают ход уголовного дела.

В пресс-службе областного главка URA.RU сообщили, что инспекторы были уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Они понесут наказание в установленном законом порядке.

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Двоих сотрудников ОГИБДД по Сосновскому району Челябинской области задержали за получение взяток от автомобилистов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по Челябинской области, инспекторы за вознаграждение отпускали нарушителей. «Обвиняемые получили взятки в сумме 50 тысяч рублей от двух местных жителей за не привлечение к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили URA.RU в СКР по региону. В ведомстве отметили, что преступление было выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД по региону. Они же сопровождают ход уголовного дела. В пресс-службе областного главка URA.RU сообщили, что инспекторы были уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Они понесут наказание в установленном законом порядке.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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