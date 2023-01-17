Федерация профинансирует строительство центра культурного развития в Березниках

Строительство центра культурного развития в Березниках оценили в 122 млн рублей

В центре культурного развития предусмотрены помещения для занятия творческих коллективов Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Стоимость строительства центра культурного развития в Березниках (Пермский край) составит 121,9 млн рублей. Строительства объекта будет осуществляться в рамках нацпроекта «Культура». Для будут привлечены федеральные средства в объеме 115,8 млн рублей. Это стало известно из презентации, представленной на заседании комитета по развитию инфраструктуры краевого заксобрания министром культуры Прикамья Аллой Платоновой. С презентацией ознакомилось URA.RU.

«Строительство центра культурного развития г. Березники, ЖК „Любимов“ (2023—2024 гг.). Объем финансирования: 121,93 млн. рублей», — отмечается в презентации. Центр будет включать в себя зрительный зал на 200 мест, музейно-выставочное пространство, помещения для занятий творческих коллективов, танцевальный зал и вспомогательные помещения.

Платонова рассказала членам комитета, что в 2022 году в средства нацпроекта в Пермском крае были отремонтированы три объекта. В то же время, чиновница не исключила сокращения объемов финансирования проектов по данному направлению в ближайшие годы.

«Мы с каждым муниципалитетом отрабатываем максимально все доступные возможности получения финансирования [на ремонт и строительство культурно-досуговых учреждений] и на федерацию максимально, насколько это возможно, подаем [заявки]. У нас есть шансы как повысить объемы финансирования, так и есть риски, что федерация будет сокращать объемы финансирования в силу разных обстоятельств», — призналась Платонова.