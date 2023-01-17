Суд отменил приговор экс-замглавы свердловского СК, привлекаемого за взятку в 2 млн рублей

Кассационный суд отменил приговор Михаилу Бусылко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Седьмой кассационный суд отменил приговор экс-заместителю главы следственного управления СК РФ по Свердловской области Михаилу Бусылко. Мужчина получил 8,5 лет за дело о взятке в два млн рублей. Об этом сообщили в telegram-канале ТАСС.

«Также приговор отменили и другим фигурантам дела. Бывшему заместителю прокурора региона Дмитрию Чуличкову, получившему девять лет колонии строгого режима, и адвокату Владиславу Вострецову, получившему девять с половиной лет колонии строгого режима», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что Бусылко в августе 2021 года был приговорен к 8,5 годам лишения свободы. Также по этому делу привлечен к ответственности Чуличков и Вострецов, они получили 9 и 9,5 лет лишения свободы соответственно.